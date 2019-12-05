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Профицит торгового баланса России с начала года снизился на 13,9%

УрБК, Москва, 05.12.2019. Положительное сальдо торгового баланса России в январе-октябре 2019 года снизилось на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или на 23,7 млрд долл. США, составив 146,8 млрд долл. США, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.



Как уточняет агентство «Прайм», экспорт из России в период с января по октябрь этого года сократился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 348,2 млрд долл. США. При этом на долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,5% общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,5%.



По информации ФТС, основой российского экспорта традиционно остаются топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,1% (против 64,5% в январе-октябре прошлого года). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля данных товаров составила 67,9% (в январе-октябре 2018 года — 68,5%), в страны СНГ — 29,4% (36,3% в прошлом году).



Импорт России в январе-октябре 2019 года увеличился на 1,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 201,4 млрд долл. США. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,9%, на страны СНГ — 11,1%.



«В товарной структуре импорта наибольший удельный вес заняли машины и оборудование — 45,9% (в январе-октябре 2018 года — 47,2%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 49% (50,5% в прошлом году), из стран СНГ — 20,8% (20,5% в 2018 году)», — говорится в сообщении ведомства.



Отметим, что в страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз — на его долю в январе-октябре 2019 года приходилось 41,9% всего российского товарооборота (в аналогичном периоде прошлого года — 43,1%), на страны АТЭС — 32% (30,9% в 2018 году), на страны СНГ — 12% (11,9% годом ранее), на страны ЕАЭС — 8,5% (8,3% в 2018 году).

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