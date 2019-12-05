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Судебные приставы взыскали с компании «ЗЭМЗ-Энерго» в Златоусте 2 млн 720 тыс. рублей долгов по заработной плате

УрБК, Челябинск, 05.12.2019. Судебные приставы взыскали с ООО «ЗЭМЗ-Энерго» (Златоуст, Челябинская область) 2 млн 720 тыс. руб. долгов по заработной плате. Фактическим исполнением окончены 193 исполнительных производства.



Уведомления комиссии по трудовым спорам массово поступили в отдел судебных приставов по Златоусту и Кусинскому району с 13 по 22 ноября этого года. В рамках сводного исполнительного производства судебные приставы предупредили руководителя ООО «ЗЭМЗ-Энерго» об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Также были арестованы принадлежащие предприятию несколько компьютеров и автомобиль LADA Largus, а также дебиторская задолженность.



Это позволило взыскать в короткие сроки долги по заработной плате. Сейчас денежные средства распределены по счетам взыскателей, исполнительные производства окончены фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:48</span><br /><strong>Судебные приставы взыскали с компании «ЗЭМЗ-Энерго» в Златоусте 2 млн 720 тыс. рублей долгов по заработной плате</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 05.12.2019. Судебные приставы взыскали с ООО «ЗЭМЗ-Энерго» (Златоуст, Челябинская область) 2 млн 720 тыс. руб. долгов по заработной плате. Фактическим исполнением окончены 193 исполнительных производства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091850-sudebnye-pristavy-vzyskali-s-kompanii-zemz-energo-v-zlatouste-2-mln-720-tys-rubley-dolgov-po-zarabotnoy-plate.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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