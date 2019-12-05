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Судебные приставы взыскали с компании «ЗЭМЗ-Энерго» в Златоусте 2 млн 720 тыс. рублей долгов по заработной плате
5 декабрь 2019 (15:48)
УрБК, Челябинск, 05.12.2019. Судебные приставы взыскали с ООО «ЗЭМЗ-Энерго» (Златоуст, Челябинская область) 2 млн 720 тыс. руб. долгов по заработной плате. Фактическим исполнением окончены 193 исполнительных производства.
Уведомления комиссии по трудовым спорам массово поступили в отдел судебных приставов по Златоусту и Кусинскому району с 13 по 22 ноября этого года. В рамках сводного исполнительного производства судебные приставы предупредили руководителя ООО «ЗЭМЗ-Энерго» об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Также были арестованы принадлежащие предприятию несколько компьютеров и автомобиль LADA Largus, а также дебиторская задолженность.
Это позволило взыскать в короткие сроки долги по заработной плате. Сейчас денежные средства распределены по счетам взыскателей, исполнительные производства окончены фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.
Уведомления комиссии по трудовым спорам массово поступили в отдел судебных приставов по Златоусту и Кусинскому району с 13 по 22 ноября этого года. В рамках сводного исполнительного производства судебные приставы предупредили руководителя ООО «ЗЭМЗ-Энерго» об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Также были арестованы принадлежащие предприятию несколько компьютеров и автомобиль LADA Largus, а также дебиторская задолженность.
Это позволило взыскать в короткие сроки долги по заработной плате. Сейчас денежные средства распределены по счетам взыскателей, исполнительные производства окончены фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.
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