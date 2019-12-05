Новости дня
Заксобрание Свердловской области 10 декабря в первом чтении рассмотрит законопроект об установлении налога на имущество организаций
5 декабрь 2019 (15:23)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. Вопрос о внесении изменений в закон Свердловской области об установлении налога на имущество организаций будет рассмотрен Заксобранием только в первом чтении. Такое заявление сделала спикер регионального парламента Людмила Бабушкина на совещании с заместителями и председателями комитетов.
В ходе встречи речь шла о повестке очередного 39 заседания парламента, которое назначено на 10 декабря нынешнего года. Было отмечено, что вопрос о внесении изменений в закон Свердловской области об установлении налога на имущество организаций будет рассматриваться на заседании только в первом чтении. Законопроектом предлагается установить дифференцированные налоговые ставки и налоговые льготы по налогу на имущество организаций по кадастровой стоимости.
«Налоговая база объектов недвижимого имущества организаций по кадастровой стоимости в соответствии с федеральным законодательством могла быть установлена еще в 2016 году. Отвечая на обращения бизнес-сообщества, органы власти Свердловской области вводят данную систему налогообложения с 1 января 2020 года, то есть уплата налога на имущество организаций по кадастровой стоимости будет производиться только в 2021 году», — сообщила Людмила Бабушкина.
Но у бизнеса остаются вопросы, признала спикер Заксобрания. Поэтому после рассмотрения законопроекта в первом чтении, 11 декабря начнет работу рабочая группа в рамках профильного комитета по бюджету, финансам и налогам. Она подготовит согласованную позицию к рассмотрению законопроекта во 2 и 3 чтениях 24 декабря, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области. Также сейчас определяются основания для применения налоговых льгот.
В ходе встречи речь шла о повестке очередного 39 заседания парламента, которое назначено на 10 декабря нынешнего года. Было отмечено, что вопрос о внесении изменений в закон Свердловской области об установлении налога на имущество организаций будет рассматриваться на заседании только в первом чтении. Законопроектом предлагается установить дифференцированные налоговые ставки и налоговые льготы по налогу на имущество организаций по кадастровой стоимости.
«Налоговая база объектов недвижимого имущества организаций по кадастровой стоимости в соответствии с федеральным законодательством могла быть установлена еще в 2016 году. Отвечая на обращения бизнес-сообщества, органы власти Свердловской области вводят данную систему налогообложения с 1 января 2020 года, то есть уплата налога на имущество организаций по кадастровой стоимости будет производиться только в 2021 году», — сообщила Людмила Бабушкина.
Но у бизнеса остаются вопросы, признала спикер Заксобрания. Поэтому после рассмотрения законопроекта в первом чтении, 11 декабря начнет работу рабочая группа в рамках профильного комитета по бюджету, финансам и налогам. Она подготовит согласованную позицию к рассмотрению законопроекта во 2 и 3 чтениях 24 декабря, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области. Также сейчас определяются основания для применения налоговых льгот.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Более 300 свердловских торговых и бизнес-центров будут платить повышенный налог на имущество
- Законодательное собрание Свердловской области согласовало дату начала применения налога на имущество физлиц исходя из кадастровой оценки
- Заксобрание Свердловской области приняло в первом чтении закон, освобождающий ТМК и УГМК от налога на переданное музеям имущество
- С 2018 года на Среднем Урале планируют освободить от налогообложения движимое имущество промышленных предприятий и организаций
- Свердловские депутаты создали рабочую группу по принятию законопроекта о введении льготы по налогу на имущество организаций