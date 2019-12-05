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Заксобрание Свердловской области 10 декабря в первом чтении рассмотрит законопроект об установлении налога на имущество организаций

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. Вопрос о внесении изменений в закон Свердловской области об установлении налога на имущество организаций будет рассмотрен Заксобранием только в первом чтении. Такое заявление сделала спикер регионального парламента Людмила Бабушкина на совещании с заместителями и председателями комитетов.



В ходе встречи речь шла о повестке очередного 39 заседания парламента, которое назначено на 10 декабря нынешнего года. Было отмечено, что вопрос о внесении изменений в закон Свердловской области об установлении налога на имущество организаций будет рассматриваться на заседании только в первом чтении. Законопроектом предлагается установить дифференцированные налоговые ставки и налоговые льготы по налогу на имущество организаций по кадастровой стоимости.



«Налоговая база объектов недвижимого имущества организаций по кадастровой стоимости в соответствии с федеральным законодательством могла быть установлена еще в 2016 году. Отвечая на обращения бизнес-сообщества, органы власти Свердловской области вводят данную систему налогообложения с 1 января 2020 года, то есть уплата налога на имущество организаций по кадастровой стоимости будет производиться только в 2021 году», — сообщила Людмила Бабушкина.



Но у бизнеса остаются вопросы, признала спикер Заксобрания. Поэтому после рассмотрения законопроекта в первом чтении, 11 декабря начнет работу рабочая группа в рамках профильного комитета по бюджету, финансам и налогам. Она подготовит согласованную позицию к рассмотрению законопроекта во 2 и 3 чтениях 24 декабря, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области. Также сейчас определяются основания для применения налоговых льгот.

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