Новости дня
Официальные курсы доллара США и евро снизились на 38 коп.
5 декабрь 2019 (14:42)
УрБК, Москва, 05.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 декабря 2019 года. Курс долл. США снизился на 38,13 коп. до 63,81 руб., евро — на 38,41 коп. до 70,72 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальные курсы доллара США и евро выросли на 5 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро вырос на 9 коп.
- Официальные курсы доллара США и евро снизились на 12 коп.
- Официальные курсы доллара США и евро снизились на 29 коп.
- Официальные курсы доллара США и евро снизились на 34 коп.