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Официальные курсы доллара США и евро снизились на 38 коп.

5 декабрь 2019 (14:42)

УрБК, Москва, 05.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 декабря 2019 года. Курс долл. США снизился на 38,13 коп. до 63,81 руб., евро — на 38,41 коп. до 70,72 руб.

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