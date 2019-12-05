Новости дня

Российский союз автостраховщиков опроверг информацию о резком росте тарифов ОСАГО





Как сообщает пресс-служба Союза, таких оценок РСА не делал, а приведенная СМИ информация противоречит всем имеющимся актуарным оценкам.



«Союз считает такие публикации недобросовестной попыткой ряда СМИ манипулировать общественным мнением и требует их опровержения», — говорится в сообщении.



РСА напоминает, что реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО, стартовавшая 9 января этого года, уже привела к снижению средней цены полиса ОСАГО более чем на 5%. За 11 месяцев этого года средняя премия по ОСАГО снизилась в 76 регионах, где проживает 95,3% всех автовладельцев. Причиной такого падения средней цены ОСАГО стала возросшая конкуренция между страховыми компаниями.



«Одновременно со снижением размера средней премии происходит увеличение средней выплаты по ОСАГО. Так, с начала года средняя выплата по ОСАГО выросла на 2,7% — с 66,3 до 68 тыс. руб. А 1 декабря начали действовать актуализированные справочники средней стоимости запчастей, которые приведут к дополнительному росту выплат по ОСАГО. Так, стоимость «средней корзины» деталей в актуализированных справочниках выросла на 9,9%», — говорится в сообщении.



Напомним, что сегодня в СМИ появлялась УрБК, Москва, 05.12.2019. Российский союз автостраховщиков (РСА) опровергает оценки ряда СМИ, данные со ссылкой на союз, о возможном росте тарифов на ОСАГО в результате принятия новых поправок к закону об обязательной «автогражданке».Как сообщает пресс-служба Союза, таких оценок РСА не делал, а приведенная СМИ информация противоречит всем имеющимся актуарным оценкам.«Союз считает такие публикации недобросовестной попыткой ряда СМИ манипулировать общественным мнением и требует их опровержения», — говорится в сообщении.РСА напоминает, что реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО, стартовавшая 9 января этого года, уже привела к снижению средней цены полиса ОСАГО более чем на 5%. За 11 месяцев этого года средняя премия по ОСАГО снизилась в 76 регионах, где проживает 95,3% всех автовладельцев. Причиной такого падения средней цены ОСАГО стала возросшая конкуренция между страховыми компаниями.«Одновременно со снижением размера средней премии происходит увеличение средней выплаты по ОСАГО. Так, с начала года средняя выплата по ОСАГО выросла на 2,7% — с 66,3 до 68 тыс. руб. А 1 декабря начали действовать актуализированные справочники средней стоимости запчастей, которые приведут к дополнительному росту выплат по ОСАГО. Так, стоимость «средней корзины» деталей в актуализированных справочниках выросла на 9,9%», — говорится в сообщении.Напомним, что сегодня в СМИ появлялась информация о том, что Российский союз автостраховщиков прогнозирует повышение стоимости полиса ОСАГО на 30%.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:02</span><br /><strong>Российский союз автостраховщиков опроверг информацию о резком росте тарифов ОСАГО</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 05.12.2019. Российский союз автостраховщиков (РСА) опровергает оценки ряда СМИ, данные со ссылкой на союз, о возможном росте тарифов на ОСАГО в результате принятия новых поправок к закону об обязательной «автогражданке». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091844-rossiyskiy-soyuz-avtostrahovschikov-oproverg-informaciyu-o-rezkom-roste-tarifov-osago.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: