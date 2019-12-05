Новости дня
Российский союз автостраховщиков опроверг информацию о резком росте тарифов ОСАГО
5 декабрь 2019 (14:02)
УрБК, Москва, 05.12.2019. Российский союз автостраховщиков (РСА) опровергает оценки ряда СМИ, данные со ссылкой на союз, о возможном росте тарифов на ОСАГО в результате принятия новых поправок к закону об обязательной «автогражданке».
Как сообщает пресс-служба Союза, таких оценок РСА не делал, а приведенная СМИ информация противоречит всем имеющимся актуарным оценкам.
«Союз считает такие публикации недобросовестной попыткой ряда СМИ манипулировать общественным мнением и требует их опровержения», — говорится в сообщении.
РСА напоминает, что реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО, стартовавшая 9 января этого года, уже привела к снижению средней цены полиса ОСАГО более чем на 5%. За 11 месяцев этого года средняя премия по ОСАГО снизилась в 76 регионах, где проживает 95,3% всех автовладельцев. Причиной такого падения средней цены ОСАГО стала возросшая конкуренция между страховыми компаниями.
«Одновременно со снижением размера средней премии происходит увеличение средней выплаты по ОСАГО. Так, с начала года средняя выплата по ОСАГО выросла на 2,7% — с 66,3 до 68 тыс. руб. А 1 декабря начали действовать актуализированные справочники средней стоимости запчастей, которые приведут к дополнительному росту выплат по ОСАГО. Так, стоимость «средней корзины» деталей в актуализированных справочниках выросла на 9,9%», — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня в СМИ появлялась информация о том, что Российский союз автостраховщиков прогнозирует повышение стоимости полиса ОСАГО на 30%.
Как сообщает пресс-служба Союза, таких оценок РСА не делал, а приведенная СМИ информация противоречит всем имеющимся актуарным оценкам.
«Союз считает такие публикации недобросовестной попыткой ряда СМИ манипулировать общественным мнением и требует их опровержения», — говорится в сообщении.
РСА напоминает, что реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО, стартовавшая 9 января этого года, уже привела к снижению средней цены полиса ОСАГО более чем на 5%. За 11 месяцев этого года средняя премия по ОСАГО снизилась в 76 регионах, где проживает 95,3% всех автовладельцев. Причиной такого падения средней цены ОСАГО стала возросшая конкуренция между страховыми компаниями.
«Одновременно со снижением размера средней премии происходит увеличение средней выплаты по ОСАГО. Так, с начала года средняя выплата по ОСАГО выросла на 2,7% — с 66,3 до 68 тыс. руб. А 1 декабря начали действовать актуализированные справочники средней стоимости запчастей, которые приведут к дополнительному росту выплат по ОСАГО. Так, стоимость «средней корзины» деталей в актуализированных справочниках выросла на 9,9%», — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня в СМИ появлялась информация о том, что Российский союз автостраховщиков прогнозирует повышение стоимости полиса ОСАГО на 30%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области средняя премия по ОСАГО снизилась более чем на 5%
- В Челябинской области средняя премия по ОСАГО снизилась на 6-7%
- В августе средняя выплата по ОСАГО в России выросла на 5%
- Средняя выплата в ОСАГО в сентябре увеличилась на 32%
- РСА: Средняя выплата по ОСАГО в январе-феврале 2016 года выросла на 45%