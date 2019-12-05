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После вступления в силу закона о запрете гостиниц в жилых домах в Екатеринбурге закрылись 15 хостелов

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. В Екатеринбурге закрылись 15 хостелов — причиной стал федеральный закон о запрете размещения в жилых домах гостиниц. С таким заявлением на саммите Гильдии управляющих и девелоперов выступил бизнесмен Алексей Караваев.



Теперь в Екатеринбурге действует 67 хостелов на 2 тыс. мест. Средняя стоимость размещения в них составляет 500 руб. На этом фоне, указал Алексей Караваев, в Екатеринбурге начала расти доля теневого рынка посуточной сдачи квартир в аренду.



В то же время по состоянию на 1 декабря этого года в Екатеринбурге действовали 125 гостиниц, загрузка которых составляет 64%. При этом их заполняемость по сравнению с 2018 годом снизилась, добавил Алексей Караваев.

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