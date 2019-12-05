Новости дня
Подопечные благотворительной программы УБРиР сделали подарки для детей из онкоцентра
5 декабрь 2019 (12:55)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совместно с Уральским филиалом Государственного центра современного искусства (ГЦСИ — РОСИЗО) и Творческой студией для взрослых и детей Masterklass провели серию мероприятий для благотворительной акции «Ангел надежды».
Как сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации, в проекте приняли участие 11 ребят от 10 до 16 лет из трех социальных учреждений Екатеринбурга для детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятие прошло в рамках благотворительной программы УБРиР «Дети верят в чудо». Организационные вопросы по изготовлению новогодних сувениров взяли на себя партнеры из Уральского филиала ГЦСИ — РОСИЗО и студии Masterklass.
«Под руководством педагога и художника ребята сшили свою первую игрушку — рождественского ангела — и научились делать новогодние открытки, работая на типографском станке. А самое главное — каждый из них смог сделать доброе дело и поделиться своей душевной теплотой с теми детьми, которые сейчас в этом нуждаются», — говорится в сообщении.
«Акция «Ангел надежды» традиционно проходит в канун Нового года. И мы с большим удовольствием откликнулись на предложение коллег поучаствовать в этом добром событии. Предоставив в распоряжение свою студию, мы помогли с организацией мастер-класса по пошиву ангелов в технике текстильной куклы для подростков из нескольких социальных учреждений. Результат получился замечательным! Ребята буквально за один вечер смогли создать готовые игрушки, которые впоследствии были переданы в Екатеринбургский музей изобразительного искусства. А часть работ будет подарена детям, находящимся на лечении в онкоцентре», — рассказала руководитель студии Masterklass Юлия Славенко.
По словам руководителя PR-направления УБРиР Элины Кущенко, акция получилась необыкновенно душевной, потому что одни дети с непростой судьбой поддержали других.
«Для детей, оставшихся без попечения родителей, очень важно ощущать, что они сами могут позаботиться о ком-то. Это формирует у подростков качества, которые очень пригодятся им в жизни: сострадание и ответственность», — пояснила Элина Кущенко.
По словам директора АНО «Возможность» Натальи Ивановой, для многих ребят это был первый подобный опыт.
«Мы с радостью приняли участие в этой акции. Наши воспитанники сами сшили игрушки в виде ангела и изготовили открытки в технике линогравюры, напечатав их на настоящем типографском станке! Но самое главное, что готовые новогодние поделки будут переданы детям, проходящим лечение в онкоцентре», — рассказала Наталья Иванова.
Как сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации, в проекте приняли участие 11 ребят от 10 до 16 лет из трех социальных учреждений Екатеринбурга для детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятие прошло в рамках благотворительной программы УБРиР «Дети верят в чудо». Организационные вопросы по изготовлению новогодних сувениров взяли на себя партнеры из Уральского филиала ГЦСИ — РОСИЗО и студии Masterklass.
«Под руководством педагога и художника ребята сшили свою первую игрушку — рождественского ангела — и научились делать новогодние открытки, работая на типографском станке. А самое главное — каждый из них смог сделать доброе дело и поделиться своей душевной теплотой с теми детьми, которые сейчас в этом нуждаются», — говорится в сообщении.
«Акция «Ангел надежды» традиционно проходит в канун Нового года. И мы с большим удовольствием откликнулись на предложение коллег поучаствовать в этом добром событии. Предоставив в распоряжение свою студию, мы помогли с организацией мастер-класса по пошиву ангелов в технике текстильной куклы для подростков из нескольких социальных учреждений. Результат получился замечательным! Ребята буквально за один вечер смогли создать готовые игрушки, которые впоследствии были переданы в Екатеринбургский музей изобразительного искусства. А часть работ будет подарена детям, находящимся на лечении в онкоцентре», — рассказала руководитель студии Masterklass Юлия Славенко.
По словам руководителя PR-направления УБРиР Элины Кущенко, акция получилась необыкновенно душевной, потому что одни дети с непростой судьбой поддержали других.
«Для детей, оставшихся без попечения родителей, очень важно ощущать, что они сами могут позаботиться о ком-то. Это формирует у подростков качества, которые очень пригодятся им в жизни: сострадание и ответственность», — пояснила Элина Кущенко.
По словам директора АНО «Возможность» Натальи Ивановой, для многих ребят это был первый подобный опыт.
«Мы с радостью приняли участие в этой акции. Наши воспитанники сами сшили игрушки в виде ангела и изготовили открытки в технике линогравюры, напечатав их на настоящем типографском станке! Но самое главное, что готовые новогодние поделки будут переданы детям, проходящим лечение в онкоцентре», — рассказала Наталья Иванова.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- УБРиР направил более 3,7 млн рублей на поддержку детей-сирот и детей с ограниченными возможностями
- УБРиР проведет занятия по профориентации для детей
- УБРиР в III квартале выделил на благотворительность более 1,8 млн рублей
- К программе «Дети верят в чудо» банка УБРиР присоединился новый участник
- ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» продолжает реализацию благотворительной акции «Дети верят в чудо»