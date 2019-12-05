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В 2020 году государственный Фонд кино приступит к реализации программы поддержки региональных кинотеатров

5 декабрь 2019 (12:34)

УрБК, Москва, 05.12.2019. В 2020 году государственный Фонд кино приступит к реализации программы поддержки региональных кинотеатров.

Управление репертуаром кинотеатров фактически возьмет на себя государство, пишут «Ведомости». Речь идет о кинотеатрах в малых городах, реконструкцию которых уже оплатило государство. С 2015 года на это было потрачено более 4 млрд руб. Главная проблема таких площадок — низкая посещаемость, что и намерен исправить государственный Фонд кино.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский предложил составить рейтинг регионов, в которых осуществляется проект кинофикации. По его словам, губернаторам худших регионов будут направлены докладные, а субъекты, не исправившие нарушения, не смогут больше принимать участие в программе кинофикации.

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