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Средний возраст легковых автомобилей в регионах УрФО составляет 12,5 года
5 декабрь 2019 (12:14)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. Средний возраст легковых автомобилей в регионах Уральского федерального округа составляет 12,5 года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
«В зависимости от федерального округа данный показатель заметно отличается. В четырех округах средний возраст парка ниже, чем в целом по стране», — говорится в материале «Автостата».
Так, в регионах УрФО средний возраст автомобилей составляет 12,5 года, в субъектах ЦФО — 12,2 года, а в Приволжском ФО — 11,9 года. На Северо-Западе показатель составляет 13 лет, на Юге и Северном Кавказе — 13,7 и 14,4 года соответственно, в Сибири — 16,3 года и на Дальнем Востоке — 19,9 года.
В целом по России средний возраст легковых автомобилей составляет 13,4 года — к такому выводу эксперты пришли летом нынешнего года.
«В зависимости от федерального округа данный показатель заметно отличается. В четырех округах средний возраст парка ниже, чем в целом по стране», — говорится в материале «Автостата».
Так, в регионах УрФО средний возраст автомобилей составляет 12,5 года, в субъектах ЦФО — 12,2 года, а в Приволжском ФО — 11,9 года. На Северо-Западе показатель составляет 13 лет, на Юге и Северном Кавказе — 13,7 и 14,4 года соответственно, в Сибири — 16,3 года и на Дальнем Востоке — 19,9 года.
В целом по России средний возраст легковых автомобилей составляет 13,4 года — к такому выводу эксперты пришли летом нынешнего года.
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