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«Автодор» анонсировал к 2030 году строительство автотрассы от Набережных Челнов до Екатеринбурга

УрБК, Москва, 05.12.2019. Госкомпания «Автодор» представила концепцию развития дорог до 2035 года. Согласно документу, общую протяженность скоростных магистралей увеличат с 5 тыс. до 17,6 тыс. км. При этом через Екатеринбург может пройти дорога от Набережных Челнов до Омска, Новосибирска и Хабаровска.



Концепцию перспективной опорной сети автодорог до 2035 года госкомпания «Автодор» представила на профильной конференции, пишет «Коммерсантъ». Концепция разрабатывалась «Росавтодором» и Аналитическим центром при правительстве РФ. Предполагается, что дорожная сеть будет состоять из платных и бесплатных дорог федерального и регионального назначения.



К 2030 году запланировано строительство трассы от Набережных Челнов до Екатеринбурга. К 2035 году доведут дорогу от Екатеринбурга до Тюмени, Омска, Новосибирска, Кемерово с продолжением в сторону Хабаровска. Итогом станет магистраль, которая свяжет Санкт-Петербург и Дальний Восток.



Сейчас в России числится 5,1 тыс. км скоростных автодорог (магистралей высшей технической категории), к 2024 году их протяженность вырастет до 17,6 тыс. км. При этом «Автодор» ожидает ускорения перемещения грузов и пассажиров: от границы с Белоруссией до границы с Казахстаном время в пути сократится с 27 до 18 часов, от Екатеринбурга до черноморского побережья — с 33 до 22 часов.



Отметим, что концепцию развития дорог до 2030 года «Автодор» представлял еще в 2015 году, однако тогда ее не утвердили.

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