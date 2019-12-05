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Ограничение в праве выезда за пределы РФ из-за долгов действует в отношении 105 тыс. свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. С начала этого года судебными приставами Свердловской области вынесено 190 тыс. постановлений об ограничении права выезда должников за границу на сумму более 118 млрд руб.



В настоящее время в отношении 105 тыс. свердловчан действует ограничение в праве выезда за пределы РФ. Из этого количества 56% — это мужчины (67 тыс. 205 человек) и 44% женщины (37 тыс. 833 человек), сообщили в пресс-службе УФСПП России по Свердловской области.



Менее всего ограничена в праве выезда категория граждан в возрасте от 18 до 25 лет, таких порядка 4 тыс. (из них 1,5 тыс. — девушки). Большинство исполнительных производств о взыскании административных штрафов касаются тех лиц, которые суммарно накопили штрафы свыше 30 тыс. руб. или имеют «пьяные» штрафы.



Должников в возрасте от 26 до 35 лет — 26 тыс. человек. Из них 17 тыс. молодых людей ограничены в праве выезда за пределы РФ преимущественно за задолженности по кредитным обязательствам и алиментным платежам.



Еще 39 тыс. человек должников — это граждане в возрасте от 36 до 45 лет (24 тыс. — мужчины, 15 тыс. — женщины), задолжавшие по оплате за услуги ЖКХ, не исполнившие решение суда неимущественного характера и не возместившие моральный вред, и должники по другим категориям исполнительных производств. В возрасте от 46 до 55 лет ограничено 22 тыс. человек, в возрасте от 56 и старше — 13 тыс. 400, задолжавшие по налогам, услугам ЖКХ.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:13</span><br /><strong>Ограничение в праве выезда за пределы РФ из-за долгов действует в отношении 105 тыс. свердловчан</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. С начала этого года судебными приставами Свердловской области вынесено 190 тыс. постановлений об ограничении права выезда должников за границу на сумму более 118 млрд руб. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091835-ogranichenie-v-prave-vyezda-za-predely-rf-iz-za-dolgov-deystvuet-v-otnoshenii-105-tys-sverdlovchan.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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