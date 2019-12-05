Новости дня
Ограничение в праве выезда за пределы РФ из-за долгов действует в отношении 105 тыс. свердловчан
5 декабрь 2019 (11:13)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. С начала этого года судебными приставами Свердловской области вынесено 190 тыс. постановлений об ограничении права выезда должников за границу на сумму более 118 млрд руб.
В настоящее время в отношении 105 тыс. свердловчан действует ограничение в праве выезда за пределы РФ. Из этого количества 56% — это мужчины (67 тыс. 205 человек) и 44% женщины (37 тыс. 833 человек), сообщили в пресс-службе УФСПП России по Свердловской области.
Менее всего ограничена в праве выезда категория граждан в возрасте от 18 до 25 лет, таких порядка 4 тыс. (из них 1,5 тыс. — девушки). Большинство исполнительных производств о взыскании административных штрафов касаются тех лиц, которые суммарно накопили штрафы свыше 30 тыс. руб. или имеют «пьяные» штрафы.
Должников в возрасте от 26 до 35 лет — 26 тыс. человек. Из них 17 тыс. молодых людей ограничены в праве выезда за пределы РФ преимущественно за задолженности по кредитным обязательствам и алиментным платежам.
Еще 39 тыс. человек должников — это граждане в возрасте от 36 до 45 лет (24 тыс. — мужчины, 15 тыс. — женщины), задолжавшие по оплате за услуги ЖКХ, не исполнившие решение суда неимущественного характера и не возместившие моральный вред, и должники по другим категориям исполнительных производств. В возрасте от 46 до 55 лет ограничено 22 тыс. человек, в возрасте от 56 и старше — 13 тыс. 400, задолжавшие по налогам, услугам ЖКХ.
В настоящее время в отношении 105 тыс. свердловчан действует ограничение в праве выезда за пределы РФ. Из этого количества 56% — это мужчины (67 тыс. 205 человек) и 44% женщины (37 тыс. 833 человек), сообщили в пресс-службе УФСПП России по Свердловской области.
Менее всего ограничена в праве выезда категория граждан в возрасте от 18 до 25 лет, таких порядка 4 тыс. (из них 1,5 тыс. — девушки). Большинство исполнительных производств о взыскании административных штрафов касаются тех лиц, которые суммарно накопили штрафы свыше 30 тыс. руб. или имеют «пьяные» штрафы.
Должников в возрасте от 26 до 35 лет — 26 тыс. человек. Из них 17 тыс. молодых людей ограничены в праве выезда за пределы РФ преимущественно за задолженности по кредитным обязательствам и алиментным платежам.
Еще 39 тыс. человек должников — это граждане в возрасте от 36 до 45 лет (24 тыс. — мужчины, 15 тыс. — женщины), задолжавшие по оплате за услуги ЖКХ, не исполнившие решение суда неимущественного характера и не возместившие моральный вред, и должники по другим категориям исполнительных производств. В возрасте от 46 до 55 лет ограничено 22 тыс. человек, в возрасте от 56 и старше — 13 тыс. 400, задолжавшие по налогам, услугам ЖКХ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Более 190 тыс. жителей Свердловской области не могут выехать за границу из-за долгов
- Более 70 тысяч жителей Свердловской области ограничили в праве выезда за границу из-за долгов
- Более 70 тысяч жителей Свердловской области ограничили в праве выезда за границу из-за долгов
- Более 30 тысяч жителей Свердловской области ограничены в праве выезда за рубеж
- Более 30 тысяч жителей Свердловской области ограничены в праве выезда за рубеж