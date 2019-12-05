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В Кыштыме перед судом предстанет мужчина за незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции на сумму более 3 млн рублей

УрБК, Челябинск, 05.12.2019. В Кыштымский городской суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, осуществлявшего незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя региона. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 6 статьи 171.1 «Производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в особо крупном размере», частью 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб», — говорится в сообщении.



По версии следствия, обвиняемый в период с августа по декабрь 2017 года незаконно произвел и хранил в целях сбыта по месту своего жительства немаркированную алкогольную продукцию известных брендов в количестве 9 тыс. 800 бутылок стоимостью свыше 3 млн руб.



Незаконным использованием товарного знака обвиняемый причинил ущерб правообладателю торговой марки алкогольной продукции на сумму свыше 8,4 млн руб.



В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество обвиняемого (денежные средства, автомобили).



Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кыштымский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:27</span><br /><strong>В Кыштыме перед судом предстанет мужчина за незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции на сумму более 3 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 05.12.2019. В Кыштымский городской суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, осуществлявшего незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091833-v-kyshtyme-pered-sudom-predstanet-muzhchina-za-nezakonnyy-oborot-nemarkirovannoy-alkogolnoy-produkcii-na-summu-bolee-3-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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