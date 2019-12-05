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В Кыштыме перед судом предстанет мужчина за незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции на сумму более 3 млн рублей
5 декабрь 2019 (10:27)
УрБК, Челябинск, 05.12.2019. В Кыштымский городской суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, осуществлявшего незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя региона. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 6 статьи 171.1 «Производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в особо крупном размере», частью 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб», — говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый в период с августа по декабрь 2017 года незаконно произвел и хранил в целях сбыта по месту своего жительства немаркированную алкогольную продукцию известных брендов в количестве 9 тыс. 800 бутылок стоимостью свыше 3 млн руб.
Незаконным использованием товарного знака обвиняемый причинил ущерб правообладателю торговой марки алкогольной продукции на сумму свыше 8,4 млн руб.
В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество обвиняемого (денежные средства, автомобили).
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кыштымский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя региона. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 6 статьи 171.1 «Производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в особо крупном размере», частью 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб», — говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый в период с августа по декабрь 2017 года незаконно произвел и хранил в целях сбыта по месту своего жительства немаркированную алкогольную продукцию известных брендов в количестве 9 тыс. 800 бутылок стоимостью свыше 3 млн руб.
Незаконным использованием товарного знака обвиняемый причинил ущерб правообладателю торговой марки алкогольной продукции на сумму свыше 8,4 млн руб.
В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество обвиняемого (денежные средства, автомобили).
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кыштымский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу.
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