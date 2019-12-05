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На территории головного предприятия УГМК в Верхней Пышме произошел пожар на площади более 400 кв. метров

5 декабрь 2019 (10:05)

УрБК, Верхняя Пышма, 05.12.2019. На территории завода «Уралэлектромедь» — головного предприятия УГМК в Верхней Пышме — произошел пожар. Горело сооружение, владельцем которого является один из подрядчиков УГМК.

Сообщение о возгорании на территории АО «Уралэлектромедь» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Проспект Успенский, 1 поступило в ГУ МЧС по Свердловской области 4 декабря 2019 года, в 20.55 по местному времени. На площади 420 кв. метров горело модульное сооружение, размещенное на временно арендуемой территории УГМК.

В 21.40 пожар был ликвидирован. Для тушения было задействовано 20 пожарных машин и 58 человек личного состава. Никто из людей не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

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