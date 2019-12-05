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Три пассажира рейса Екатеринбург — Душанбе пытались вывезти без декларации более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. Три пассажира одного рейса Екатеринбург — Душанбе пытались вывезти без декларации более 2 млн руб.



Незадекларированные наличные средства обнаружили кольцовские таможенники. Один из пассажиров заявил, что везет больше 10 тыс. долл. США, которые заработал в кафе Первоуральска. Второй мужчина вез больше 1 млн руб. наличными. Таможенников заверил, что он безработный, а деньги — его личные средства. Третий, якобы тоже безработный пассажир, при себе имел почти 800 тыс. руб.



Таможенники изъяли у мужчин суммы, которые превышают беспошлинную норму. Теперь им грозит штраф от половины до двукратной величины суммы превышения беспошлинной нормы.



В пресс-службе Уральского таможенного управления напоминают, что по таможенным правилам декларированию не подлежат суммы, эквивалентные 10 тыс. долл. США. При превышении этого предела в «красном коридоре» необходимо заполнить таможенную декларацию. Платить пошлину и объяснять происхождение денежных средств при этом не нужно.

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