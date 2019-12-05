Новости дня
Три пассажира рейса Екатеринбург — Душанбе пытались вывезти без декларации более 2 млн рублей
5 декабрь 2019 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. Три пассажира одного рейса Екатеринбург — Душанбе пытались вывезти без декларации более 2 млн руб.
Незадекларированные наличные средства обнаружили кольцовские таможенники. Один из пассажиров заявил, что везет больше 10 тыс. долл. США, которые заработал в кафе Первоуральска. Второй мужчина вез больше 1 млн руб. наличными. Таможенников заверил, что он безработный, а деньги — его личные средства. Третий, якобы тоже безработный пассажир, при себе имел почти 800 тыс. руб.
Таможенники изъяли у мужчин суммы, которые превышают беспошлинную норму. Теперь им грозит штраф от половины до двукратной величины суммы превышения беспошлинной нормы.
В пресс-службе Уральского таможенного управления напоминают, что по таможенным правилам декларированию не подлежат суммы, эквивалентные 10 тыс. долл. США. При превышении этого предела в «красном коридоре» необходимо заполнить таможенную декларацию. Платить пошлину и объяснять происхождение денежных средств при этом не нужно.
Незадекларированные наличные средства обнаружили кольцовские таможенники. Один из пассажиров заявил, что везет больше 10 тыс. долл. США, которые заработал в кафе Первоуральска. Второй мужчина вез больше 1 млн руб. наличными. Таможенников заверил, что он безработный, а деньги — его личные средства. Третий, якобы тоже безработный пассажир, при себе имел почти 800 тыс. руб.
Таможенники изъяли у мужчин суммы, которые превышают беспошлинную норму. Теперь им грозит штраф от половины до двукратной величины суммы превышения беспошлинной нормы.
В пресс-службе Уральского таможенного управления напоминают, что по таможенным правилам декларированию не подлежат суммы, эквивалентные 10 тыс. долл. США. При превышении этого предела в «красном коридоре» необходимо заполнить таможенную декларацию. Платить пошлину и объяснять происхождение денежных средств при этом не нужно.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловские таможенники пресекли незаконный вывоз за границу 3 млн рублей
- Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Баку — Екатеринбург 6 кг табака для кальяна
- Пассажир рейса Екатеринбург — Ташкент пытался незаконно вывезти за границу 19 тыс. долл. США
- Кольцовские таможенники изъяли из багажа пассажира больше 70 кг сувениров
- В Кольцово пассажиры международных рейсов пытались вывезти без декларации наличные на сумму более 10 млн рублей