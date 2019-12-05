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«Уральские авиалинии» открывают новый рейс в Будапешт из Жуковского
5 декабрь 2019 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 28 декабря вводит новый прямой рейс в столицу Венгрии, город Будапешт, из подмосковного Жуковского. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам на лайнерах Airbus A320. Вылет из Жуковского будет происходить в 12.30, обратный рейс из Будапешта — в 14.15. Время в пути составит 2 часа 55 минут.
«Богатое прошлое Будапешта превратило его в один из красивейших городов мира. Недаром его называют «Жемчужиной Дуная»: наследие периода Римской империи успешно соседствует с архитектурными памятниками готики и барокко. Вы увидите множество изящных мостов, изумрудных парков, картинных галерей, музеев и, конечно, символ города — здание венгерского парламента. А чтобы расслабиться после долгих прогулок, советуем посетить излюбленное место гостей столицы — купальни Геллерт или Сечени — и насладиться горячими источниками прямо под открытым небом», — говорится в сообщении.
Купить авиабилеты можно на сайте www.uralairlines.com, а также в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в авиакассах.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам на лайнерах Airbus A320. Вылет из Жуковского будет происходить в 12.30, обратный рейс из Будапешта — в 14.15. Время в пути составит 2 часа 55 минут.
«Богатое прошлое Будапешта превратило его в один из красивейших городов мира. Недаром его называют «Жемчужиной Дуная»: наследие периода Римской империи успешно соседствует с архитектурными памятниками готики и барокко. Вы увидите множество изящных мостов, изумрудных парков, картинных галерей, музеев и, конечно, символ города — здание венгерского парламента. А чтобы расслабиться после долгих прогулок, советуем посетить излюбленное место гостей столицы — купальни Геллерт или Сечени — и насладиться горячими источниками прямо под открытым небом», — говорится в сообщении.
Купить авиабилеты можно на сайте www.uralairlines.com, а также в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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