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Суд обязал психиатрическую больницу выплатить екатеринбурженке более 887 тыс. рублей за похищенные колеса

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга о взыскании с ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» ущерба за украденные колеса автомобиля жительницы Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



Как говорится в материалах дела, екатеринбурженка в мае 2019 года оставила свой автомобиль Mercedes-AMG на охраняемой стоянке ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница». Так как больница находится недалеко от места проживания, женщина периодически пользовалась ее услугами. Спустя время ее сын обнаружил, что с машины сняли колеса с дисками. Автовладелица обратилась в отдел полиции, по факту хищения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ.



Женщина полагала, что ответственность по возмещению ей ущерба должно нести лечебное учреждение, принявшее автомобиль на хранение. Стоимость колес с дисками составила 872 тыс. 440 руб.



Автовладелица подала иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга к ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница», в котором просила взыскать с ответчика сумму ущерба и расходы на оплату услуг представителя — 50 тыс. руб. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично. С ответчика взыскано в счет возмещения ущерба 872 тыс. 440 руб. и 15 тыс. руб. на оплату услуг представителя.



Не согласившись с таким решением, представитель лечебного учреждения принес на него апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой указал на отсутствие доказательств заключения между сторонами договора хранения. Ответчик заявлял, что истцу было предоставлено в аренду парковочное место без услуги хранения.



«Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводом суда первой инстанции, установившей факт заключения между истцом и ответчиком договора оказания услуг. Это подтверждается фактом принятия ответчиком автомобиля, пропуском автомобиля на территорию охраняемой стоянки, имеющей ограждение и оборудованной контрольно-пропускным пунктом с охраной и пропускной системой, а также наличием чека оплаты. Возражая против иска и ссылаясь на то, что автомобиль истца был принят не на условиях договора хранения, а на условиях предоставления парковочного места, ответчик не представил данных в подтверждение этого обстоятельства», — сообщается в материалах суда.



Судебная коллегия пришла к выводу о том, что ответчик был обязан предоставить истцу парковочное место с обеспечением охраны транспортного средства.



По решению Свердловского областного суда ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» обязана возместить ущерб екатеринбурженке в сумме 887 тыс. 440 руб.

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