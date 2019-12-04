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В 2020 году на сферу здравоохранения в Екатеринбурге направят более 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. В 2020 году на сферу здравоохранения в Екатеринбурге будет направлен 1 млрд 102 млн руб. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



По информации управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга, в 2020 году запланировано открытие новой поликлиники МБУ ЦГКБ № 1 в Октябрьском районе. В 2019 году из городского бюджета были направлены финансовые средства, а в 2020 году будет выделено 159 млн руб. на завершение финансирования новой поликлиники ЦГКБ № 1, а также запланирована разработка проектно-сметной документации на строительство детской поликлиники ДГБ № 15 в Орджоникидзевском районе. На эти цели в бюджете заложено 15 млн руб.



Кроме того, на проведение капремонта лабораторного корпуса ГКБ № 40 власти Екатеринбурга выделяют в 2020 году 22,5 млн руб. На завершение капремонта поликлиники ЦГБ № 7 по улице Сыромолотова, 19 — более 10 млн руб. Также планируется завершить третий этап комплексного капремонта детской поликлиники № 13 по улице Буторина, 10, на что в бюджете запланировано более 3 млн руб.



Также 10 млн руб. будет направлено на окончание капремонта регистратуры поликлиники ЦГБ № 6 по улице Серафимы Дерябиной, 34. В планах властей завершение разработки проектно-сметной документации на капремонт поликлиники ДГБ № 8 по улице Санаторной, 22, на что выделяется более 550 тыс. руб. Продолжится работа по благоустройству территории ДГКБ №9 по улице Решетской, 51 — на эти цели направят 6 млн руб. Также будет продолжена работа в лечебных учреждениях города по замене лифтового оборудования на сумму более 10 млн руб.



Другая часть бюджетных средств будет направлена на вакцинацию. В будущем году планируется закуп вакцин более чем на 18,5 млн руб. На вакцины против ветряной оспы запланировано 9 млн руб., против клещевого энцефалита — 8 млн руб., для профилактики менингококковых инфекций для детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, — 200 тыс. руб.



В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга также напомнили, что в рамках стратегической программы «Екатеринбург — здоровый город» были разработаны проекты до 2030 года — «Екатеринбург медицинский», «Профилактика — упреждающий удар», «Здоровье маленьких горожан», «Три шага к долголетию».

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