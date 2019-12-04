В Екатеринбурге на ЖБИ откроется первый в городе супермаркет «Гипербола»

Фото предоставлено пресс-службой «Общества Малышева 73

Фото предоставлено пресс-службой «Общества Малышева 73

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. В Екатеринбурге откроется первый в городе супермаркет «Гипербола» с отделкой в стиле хай-тек и огромными мультимедийными экранами. Об этом сообщает пресс-служба «Общества Малышева 73».Объект малого формата разместится на ЖБИ в жилом комплексе «Каменные палатки». Его площадь составит 1 тыс. кв. метров. Здесь, как и в центральных магазинах сети, будут представлены все категории товаров в различных сегментах — от массового до премиума. Также в супермаркете откроют отделы с продукцией собственного производства.«Потребители придут в новую «Гиперболу» за устоявшимся брендом, который всегда отличался своим разнообразием, поэтому мы не могли отказаться от каких-то категорий товаров и представим их все, но с меньшим ассортиментом. Здесь откроется пекарня, отдел готовых блюд, кулинария, отделы рыбных и мясных деликатесов, а также сыров, в том числе собственного производства», — говорит директор сети «Гипербола» Елена Сурина.Ценовая политика «Гиперболы» на Высоцкого, 5 будет скорректирована под близлежащие магазины микрорайона. Объект расположен не в центральном районе города, поэтому стоимость товаров здесь будет ниже, чем в двух других магазинах сети.«Интерьер новой «Гиперболы» в стиле хай-тек немного напоминает «Гринвич», но дополнен современными технологическими решениями, которые сегодня в тренде. Просто ритейлеры их пока используют нечасто. Это интерактивная навигация и огромные мультимедийные экраны в торговом зале. Так, один будет встречать гостей на входе в отделе «Фрукты и овощи», второй, имитирующий морское дно, — в отделе «Рыба», — говорится в сообщении.«Планов по открытию других объектов сети в малом формате у нас пока нет. В перспективе планируем открыть гипермаркет «Гипербола» в торговом центре, предусмотренном в проекте транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на Ботанике», — отмечает Елена Сурина.«Гипербола» на Высоцкого, 5 откроется в четверг, 5 декабря. Первые 3 тыс. покупателей получат «Гринкарты», а те, кто скачает мобильное приложение сети, также смогут принять участием в розыгрыше iPhone.Напомним, первая «Гипербола» открылась на месте «Купца» в «Гринвиче» в конце 2013 года. Первоначально площадь объекта составила 2 тыс. кв. метров, впоследствии она увеличилась до 6,5 тыс. кв. м. Вторая «Гипербола» площадью 2,5 тыс. кв. метров открылась в «Пассаже» в конце 2015 года.