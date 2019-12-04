Новости дня
Аэропорт Кольцово запустил сервис онлайн-бронирования парковки
4 декабрь 2019 (14:36)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге запустил на своем сайте сервис онлайн-бронирования парковки. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.
«В зависимости от того, насколько заранее оплачивается парковка, пассажирам доступны различные пакеты — чем раньше происходит бронирование и оплата, тем дешевле будет стоить парковка. При онлайн-бронировании гости аэропорта могут сэкономить до 40% от стоимости услуг парковочного комплекса. Бронирование парковки возможно минимум за сутки до въезда», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что бронь активируется только по QR-коду: при въезде на парковку водителю необходимо предъявить системе код с любого устройства или с бумажного носителя. В случае заезда на парковку без предъявления кода бронь аннулируется, и оплата услуги будет производиться по стандартному тарифу.
«В настоящее время услуга доступна на долгосрочной суточной парковке (Р2), рассчитанной на 900 мест. Охраняемая парковка, оборудованная системой видеонаблюдения, находится в шаговой доступности от аэропорта напротив терминала внутренних авиалиний. По статистике, среднее время нахождения автомобиля на долгосрочной парковке — 10 суток», — сообщили в пресс-службе Кольцово.
Напомним, что в декабре 2018 года администрация аэропорта изменила тарифы на въезд на территорию авиаузла, в результате чего минимальная плата была повышена со 100 до 200 руб. При этом в аэропорту была создана дополнительная зона посадки/высадки пассажиров, в которой предусмотрен бесплатный 15-минутный период. Нахождение автомобиля в указанной зоне больше этого интервала оплачивается в размере 500 руб. за каждый неполный и полный час. Плата за повторный въезд в течение часа в зону посадки/высадки составляет 500 руб.
В настоящее время для пассажиров аэропорта Кольцово доступны семь парковок вблизи аэровокзального комплекса. Среди них три долгосрочные парковки, недельные и суточные, а также две краткосрочные парковки с почасовой оплатой, VIP-парковка и бесплатная парковка.
«В зависимости от того, насколько заранее оплачивается парковка, пассажирам доступны различные пакеты — чем раньше происходит бронирование и оплата, тем дешевле будет стоить парковка. При онлайн-бронировании гости аэропорта могут сэкономить до 40% от стоимости услуг парковочного комплекса. Бронирование парковки возможно минимум за сутки до въезда», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что бронь активируется только по QR-коду: при въезде на парковку водителю необходимо предъявить системе код с любого устройства или с бумажного носителя. В случае заезда на парковку без предъявления кода бронь аннулируется, и оплата услуги будет производиться по стандартному тарифу.
«В настоящее время услуга доступна на долгосрочной суточной парковке (Р2), рассчитанной на 900 мест. Охраняемая парковка, оборудованная системой видеонаблюдения, находится в шаговой доступности от аэропорта напротив терминала внутренних авиалиний. По статистике, среднее время нахождения автомобиля на долгосрочной парковке — 10 суток», — сообщили в пресс-службе Кольцово.
Напомним, что в декабре 2018 года администрация аэропорта изменила тарифы на въезд на территорию авиаузла, в результате чего минимальная плата была повышена со 100 до 200 руб. При этом в аэропорту была создана дополнительная зона посадки/высадки пассажиров, в которой предусмотрен бесплатный 15-минутный период. Нахождение автомобиля в указанной зоне больше этого интервала оплачивается в размере 500 руб. за каждый неполный и полный час. Плата за повторный въезд в течение часа в зону посадки/высадки составляет 500 руб.
В настоящее время для пассажиров аэропорта Кольцово доступны семь парковок вблизи аэровокзального комплекса. Среди них три долгосрочные парковки, недельные и суточные, а также две краткосрочные парковки с почасовой оплатой, VIP-парковка и бесплатная парковка.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ФАС России проверит новые правила парковки в Кольцово на предмет нарушения антимонопольного законодательства
- Член общественной палаты Свердловской области Андрей Рожков раскритиковал новые правила парковки в аэропорту Кольцово
- В Кольцово объяснили изменения в тарификации парковки необходимостью избавить от пробок привокзальную площадь
- Парковка в аэропорту Кольцово с 17 декабря 2018 года стала дороже
- Парковка в аэропорту Кольцово с 17 декабря 2018 года стала дороже