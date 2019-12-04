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Жительница Екатеринбурга пожаловалась на агентство «Новосел» из-за покупки апартаментов

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что к нему на прием пришла 73-летняя женщина, которая пожаловалась на группу компаний «Новосел».



По версии женщины, она захотела сменить двухкомнатную квартиру на однокомнатную с доплатой. Обратилась для этого в компанию «Новосел». Риэлторы вместо полноценной жилой квартиры подобрали ей апартаменты стоимостью 1,6 млн руб., не предупредив о всех юридических тонкостях этого формата недвижимости.



«Когда она поняла, что не может туда прописаться, что теряет из-за этого все свои льготы, связанные с возрастом, с биографией, и одновременно с этим платит значительно больше за услуги ЖКХ, она была так удивлена», — рассказал Е. Ройзман.



Кроме этого, женщина рассказала, что в процессе продажи старой квартиры выяснилось, что у покупателей не хватает 400 тыс. руб. Однако ее убедили подписать все необходимые документы.



В группе компаний «Новосел» отрицают претензии 73-летней екатеринбурженки. По версии риэлторов, все этапы сделки контролировал ее сын, юрист по образованию.



«До этого объекта ей предлагалось множество объектов, в общей сложности было показано около 20 вариантов вторичного жилья. Соответствующие документы с подписями клиента имеются. Она долго и тщательно выбирала объект именно в этом новом доме и посмотрела семь вариантов, что говорит о заинтересованности и осознанной покупке. В итоге ею был выбран объект в указанном доме, соответствующее согласие оформлено письменно. Сделку оформили, расчеты произведены в полном объеме. Есть подписанный ею договор, выписки из банка и свидетели. Можно проверить. Договор вступил в силу, стороны осуществили переезд», — сообщили в компании «Новосел».



Как рассказали риэлторы, спустя несколько месяцев женщина обратилась к ним с жалобой. В результате было проведено несколько встреч в присутствии генерального директора компании, ее сына-юриста, и, в последствии, привлеченного их стороной адвоката. Параллельно клиентка обращалась в региональное ГУ МВД, органы прокуратуры, Уральскую палату недвижимости, к участковому и журналистам.



«Каждый раз мы шли навстречу клиентке и проверяющим органам, предоставляли всю информацию, пытаясь найти удовлетворяющий ее вариант разрешения спора. В результате проверок каких-либо нарушений в работе нашего агентства не было установлено. Несмотря на то, что мы оказали полный перечень услуг, имеется подписанный акт выполненных работ и с момента сделки прошло около года, мы по доброй воле, из-за уважения к ее возрасту, состоянию здоровья и заслугам вернули деньги, уплаченные за оказание услуги в полном объеме. Было подписано мировое соглашение в присутствии их адвоката, оригинал документа имеется у обеих сторон», — рассказали представители агентства «Новосел».



Однако, очевидно, что конфликт на этом не закончился, а только перешел в публичную сферу.



УрБК будет следить за развитием событий.

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