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Владельцу магазинов «Пятерочка» доначислили 1,4 млрд рублей налогов

УрБК, Москва, 04.12.2019. Компании X5 Retail Group доначислили 1,4 млрд руб. налогов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на решение московского арбитражного суда.



Внимание налоговиков привлекло то, как прошла реструктуризация Х5. Ритейлер начал проводить ее в 2013 году для упрощения структуры владения бизнесом. X5 появилась в результате слияния нескольких торговых сетей: в 2006 году объединились магазины торгового дома «Пятерочка» и супермаркеты «Перекресток», а через два года объединенная Х5 купила гипермаркеты «Карусель», а также поглощала более мелкие сети.



Налоговики решили, что во время одной из сделок в 2013-2014 годы X5 вывела деньги из России за рубеж, не уплатив с них налог. И фактически создала «механизм перераспределения групповой прибыли без уплаты соответствующих налогов» ни в России, ни за рубежом, говорится в решении суда.

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