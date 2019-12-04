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СКБ-банк стал партнером проекта «Персональный кредитный рейтинг» НБКИ

4 декабрь 2019 (10:37)

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. СКБ-банк присоединился к проекту Национального бюро кредитных историй (НБКИ, 4 тыс. кредиторов, около 99 млн человек и более 400 млн кредитных записей), который называется «Персональный кредитный рейтинг» (ПКР). Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.

«ПКР рассчитывается автоматически на основании информации из кредитной истории заемщика. Запросив свой Персональный кредитный рейтинг в НБКИ, клиент может легко оценить, насколько качественной является его кредитная история и получить возможное персональное предложение от банков-участников проекта. При этом данное предложение может оказаться значительно интереснее его рыночных аналогов и содержать разнообразные бонусы. Чем выше значение ПКР, тем на более широкий спектр кредитов и лучшие условия может претендовать заемщик», — говорится в сообщении.

По словам директора по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Алексея Луценко, ПКР является простым и понятным для всех индикатором кредитного качества.

«Для заемщика это возможность быстро оценить свои шансы на получение кредита и не вникать во все параметры достаточно объемной кредитной истории. Для банка наличие ПКР упрощает оценку заемщика и позволяет сформировать оптимальные кредитные предложения для клиентов с различными уровнями рейтинга. Например, обладателям высокого ПКР СКБ-банк предлагает снижение на 1% от базовой ставки по кредиту «Простой и удобный», — отметил Алексей Луценко.

«Создание максимально понятного заемщику инструмента оценки кредитного качества будет способствовать повышению доверия к рынку розничного кредитования и всей банковской системе страны. По сути, старт проекта ПКР ознаменует собой начало формирования стандартизированной оценки кредитного качества заемщиков. Теперь банки-участники проекта ПКР могут обратить внимание своих клиентов на прозрачность правил, на основании которых принимаются решения о выдаче кредитов. При этом банки также получат возможность эффективного управления входящим потоком заявок за счет поощрения заемщиков с определенными значениями ПКР, то есть определенного кредитного качества», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Узнать значение своего Персонального кредитного рейтинга можно на сайте НБКИ — два раза в год услуга предоставляется бесплатно.

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