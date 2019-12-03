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По прогнозам ЦБ инфляция в 2020 году не превысит 4%
3 декабрь 2019 (18:01)
УрБК, Москва, 03.12.2019. Согласно прогнозам Центробанка РФ, по итогам 2019 года уровень инфляции не превысит 3,7%. Об этом говорится в информационно-аналитическом отчете ЦБ за ноябрь текущего года «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
«По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2019 года, вероятно, сложится вблизи нижней границы интервала прогноза Банка России (3,2-3,7%). С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в тематическом обзоре ЦБ.
Как отмечают аналитики Центробанка, «краткосрочные оценки месячного роста цен в ноябре впервые с начала текущего года опустились ниже уровня соответствующего месяца прошлого года».
«Таким образом, можно говорить об исчерпании краткосрочного влияния ускоренного роста цен в начале года на инфляционные ожидания. При этом более негативные по сравнению с первой половиной 2018 года ответы на вопросы об изменении годовой инфляции указывают скорее на избирательность восприятия ценовой динамики населением: ускорение роста цен в начале 2019 года имеет большее значение, чем его текущее замедление», — подчеркивают финансовые аналитики Банка России.
При этом в ЦБ уточнили, что «в октябре диапазон прогнозов инфляции на 2019 год, сделанных профессиональными аналитиками, продолжил снижаться, составив 3,4-3,7%, ожидания инфляции на 2020 год отклонились вниз от 4%, а среднесрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков остаются заякоренными на цели Банка России».
«По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2019 года, вероятно, сложится вблизи нижней границы интервала прогноза Банка России (3,2-3,7%). С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в тематическом обзоре ЦБ.
Как отмечают аналитики Центробанка, «краткосрочные оценки месячного роста цен в ноябре впервые с начала текущего года опустились ниже уровня соответствующего месяца прошлого года».
«Таким образом, можно говорить об исчерпании краткосрочного влияния ускоренного роста цен в начале года на инфляционные ожидания. При этом более негативные по сравнению с первой половиной 2018 года ответы на вопросы об изменении годовой инфляции указывают скорее на избирательность восприятия ценовой динамики населением: ускорение роста цен в начале 2019 года имеет большее значение, чем его текущее замедление», — подчеркивают финансовые аналитики Банка России.
При этом в ЦБ уточнили, что «в октябре диапазон прогнозов инфляции на 2019 год, сделанных профессиональными аналитиками, продолжил снижаться, составив 3,4-3,7%, ожидания инфляции на 2020 год отклонились вниз от 4%, а среднесрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков остаются заякоренными на цели Банка России».
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