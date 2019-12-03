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По прогнозам ЦБ инфляция в 2020 году не превысит 4%

УрБК, Москва, 03.12.2019. Согласно прогнозам Центробанка РФ, по итогам 2019 года уровень инфляции не превысит 3,7%. Об этом говорится в информационно-аналитическом отчете ЦБ за ноябрь текущего года «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».



«По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2019 года, вероятно, сложится вблизи нижней границы интервала прогноза Банка России (3,2-3,7%). С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в тематическом обзоре ЦБ.



Как отмечают аналитики Центробанка, «краткосрочные оценки месячного роста цен в ноябре впервые с начала текущего года опустились ниже уровня соответствующего месяца прошлого года».



«Таким образом, можно говорить об исчерпании краткосрочного влияния ускоренного роста цен в начале года на инфляционные ожидания. При этом более негативные по сравнению с первой половиной 2018 года ответы на вопросы об изменении годовой инфляции указывают скорее на избирательность восприятия ценовой динамики населением: ускорение роста цен в начале 2019 года имеет большее значение, чем его текущее замедление», — подчеркивают финансовые аналитики Банка России.



При этом в ЦБ уточнили, что «в октябре диапазон прогнозов инфляции на 2019 год, сделанных профессиональными аналитиками, продолжил снижаться, составив 3,4-3,7%, ожидания инфляции на 2020 год отклонились вниз от 4%, а среднесрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков остаются заякоренными на цели Банка России».

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