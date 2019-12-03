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Агрохолдинг «Здоровая ферма» подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 63 млн рублей

УрБК, Челябинск, 03.12.2019. Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту возможных налоговых махинаций со стороны агрохолдинга «Здоровая ферма». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Руководство предприятия подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».



«По данным следствия, в период 2014-2017 годов руководством предприятия в налоговые органы была представлена заведомо ложная информация, позволившая получить предприятию необоснованный налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость и о завышении расходов по налогу на прибыль, что повлекло уклонение от уплаты налогов в сумме более 63 млн руб.», — говорится в сообщении.



В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению, в том числе изъятие документов.



В ходе расследования уголовного дела будут приняты необходимые меры для полного возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ.

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