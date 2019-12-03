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Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии в Артемовском

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Прокуратура проводит проверку в связи с коммунальной аварией, произошедшей на сетях холодного водоснабжения в микрорайоне Новостройка города Артемовского.



«По имеющейся информации, 29 ноября 2019 года в результате порыва на коммунальных сетях муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Прогресс», которое является исполнителем услуги по холодному водоснабжению, ограничило подачу питьевой воды в 11 многоквартирных домах, расположенных по улице и переулку Прилепского в г. Артемовском», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В период с 29 ноября 2019 года по настоящее время холодное водоснабжение жителям указанных домов подается с перерывами, превышающими максимальную продолжительность, предусмотренную правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.



По информации муниципального предприятия, 29 ноября 2019 года холодная вода жителям указанных домов подавалась с 09.00 до 11.00 и с 15.00 до 24.00 часов. В период с 30 ноября по 2 декабря 2019 года подача питьевой воды прекращалась ежедневно на 2 часа.



«По состоянию на 13.00 3 декабря 2019 года водоснабжение указанного дома не восстановлено, место порыва сотрудниками МУП «Прогресс» на сетях холодного водоснабжения не обнаружено, порыв не устранен. В связи с периодическим возобновлением подачи воды ее подвоз жителям микрорайона Новостройка не организован.



Из-за невозможности соблюдения в данных условиях требований санитарно-эпидемиологических правил и норм с 02.12.2019 приостановил работу детский сад № 6, расположенный в микрорайоне Новостройка», — говорится в сообщении.



В связи с ненадлежащей организацией органами местного самоуправления водоснабжения населения, Артемовская городская прокуратура в адрес главы Артемовского городского округа внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства. В указанном представлении от главы муниципального образования потребовано незамедлительно принять меры по бесперебойному снабжению потребителей микрорайона Новостройка холодной водой.



По результатам проверки при наличии оснований будут приняты иные меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.



Ситуация по обеспечению надлежащего снабжения населения питьевой водой находится на контроле прокуратуры.

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