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Прокуратура обязала Серовский завод ферросплавов проиндексировать зарплату своим сотрудникам

3 декабрь 2019 (16:12)

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Серовская городская прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства на Серовском заводе ферросплавов (принадлежит Челябинскому электрометаллургическому комбинату).

Поводом к проверке стало обращение председателя Свердловской областной организации Горно-металлургического профсоюза.

Прокуратура выяснила, что заключенный коллективный договор обязывает завод ежегодно индексировать зарплату своим сотрудникам. Однако в 2014-2018 годы это условие не выполнялось.

«В связи с выявленными нарушениями прав на оплату труда работников Серовский городской прокурор генеральному директору АО «Серовский завод ферросплавов» внес представление с требованием об их устранении. Кроме того, Серовская городская прокуратура возбудила в отношении АО «Серовский завод ферросплавов» дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства». По результатам его рассмотрения предприятие оштрафовано на 30 тыс. руб. Постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования генеральным директором АО «Серовский завод ферросплавов» был издан приказ об индексации заработной платы (окладной части) всем работникам предприятия начиная с октября 2019 года за 2014-2019 годы в размере от 5 до 15%. Размер произведенной индексации согласован с профсоюзным органом организации.

После вмешательства прокуратуры ежемесячный фонд оплаты труда в целом по предприятию вырос на сумму около 9 млн руб.

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