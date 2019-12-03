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Прокуратура обязала Серовский завод ферросплавов проиндексировать зарплату своим сотрудникам
3 декабрь 2019 (16:12)
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Серовская городская прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства на Серовском заводе ферросплавов (принадлежит Челябинскому электрометаллургическому комбинату).
Поводом к проверке стало обращение председателя Свердловской областной организации Горно-металлургического профсоюза.
Прокуратура выяснила, что заключенный коллективный договор обязывает завод ежегодно индексировать зарплату своим сотрудникам. Однако в 2014-2018 годы это условие не выполнялось.
«В связи с выявленными нарушениями прав на оплату труда работников Серовский городской прокурор генеральному директору АО «Серовский завод ферросплавов» внес представление с требованием об их устранении. Кроме того, Серовская городская прокуратура возбудила в отношении АО «Серовский завод ферросплавов» дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства». По результатам его рассмотрения предприятие оштрафовано на 30 тыс. руб. Постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования генеральным директором АО «Серовский завод ферросплавов» был издан приказ об индексации заработной платы (окладной части) всем работникам предприятия начиная с октября 2019 года за 2014-2019 годы в размере от 5 до 15%. Размер произведенной индексации согласован с профсоюзным органом организации.
После вмешательства прокуратуры ежемесячный фонд оплаты труда в целом по предприятию вырос на сумму около 9 млн руб.
Поводом к проверке стало обращение председателя Свердловской областной организации Горно-металлургического профсоюза.
Прокуратура выяснила, что заключенный коллективный договор обязывает завод ежегодно индексировать зарплату своим сотрудникам. Однако в 2014-2018 годы это условие не выполнялось.
«В связи с выявленными нарушениями прав на оплату труда работников Серовский городской прокурор генеральному директору АО «Серовский завод ферросплавов» внес представление с требованием об их устранении. Кроме того, Серовская городская прокуратура возбудила в отношении АО «Серовский завод ферросплавов» дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства». По результатам его рассмотрения предприятие оштрафовано на 30 тыс. руб. Постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования генеральным директором АО «Серовский завод ферросплавов» был издан приказ об индексации заработной платы (окладной части) всем работникам предприятия начиная с октября 2019 года за 2014-2019 годы в размере от 5 до 15%. Размер произведенной индексации согласован с профсоюзным органом организации.
После вмешательства прокуратуры ежемесячный фонд оплаты труда в целом по предприятию вырос на сумму около 9 млн руб.
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