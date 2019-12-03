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В Екатеринбурге на уборку снега сегодня вышли 176 единиц спецтехники
3 декабрь 2019 (15:25)
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Сегодня днем на уборку снега в Екатеринбурге вышли 452 дорожных рабочих и 176 единиц спецтехники. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
На городские улицы вышли 33 комбинированных дорожных машины (КДМ), 63 трактора, 12 фронтальных погрузчика, 54 самосвала и другая техника.
На городские улицы вышли 33 комбинированных дорожных машины (КДМ), 63 трактора, 12 фронтальных погрузчика, 54 самосвала и другая техника.
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