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В Екатеринбурге на уборку снега сегодня вышли 176 единиц спецтехники

3 декабрь 2019 (15:25)

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Сегодня днем на уборку снега в Екатеринбурге вышли 452 дорожных рабочих и 176 единиц спецтехники. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.

На городские улицы вышли 33 комбинированных дорожных машины (КДМ), 63 трактора, 12 фронтальных погрузчика, 54 самосвала и другая техника.

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