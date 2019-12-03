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В Екатеринбурге на уборку снега сегодня вышли 176 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Сегодня днем на уборку снега в Екатеринбурге вышли 452 дорожных рабочих и 176 единиц спецтехники. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



На городские улицы вышли 33 комбинированных дорожных машины (КДМ), 63 трактора, 12 фронтальных погрузчика, 54 самосвала и другая техника.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:25</span><br /><strong>В Екатеринбурге на уборку снега сегодня вышли 176 единиц спецтехники</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Сегодня днем на уборку снега в Екатеринбурге вышли 452 дорожных рабочих и 176 единиц спецтехники. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091783-v-ekaterinburge-na-uborku-snega-segodnya-vyshli-176-edinic-spectehniki.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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