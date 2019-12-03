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Андрей Молоков: В Екатеринбурге до 2023 года появится пешеходный проход под мостом на улице Куйбышева
3 декабрь 2019 (13:32)
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. В рамках реализации проекта по обеспечению связности набережных Екатеринбурга планируется создание пешеходного прохода под мостом на улице Куйбышева до 2023 года. Об этом в интервью УрБК сообщил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.
«Обеспечить связность набережных сегодня — очень важная задача при проектировании и реализации этих проектов. Мы хотим, чтобы пешеход, человек на скутере или велосипедист могли беспрепятственно двигаться вдоль реки на всем ее протяжении. Сейчас эта задача решена лишь частично. На пути пешеходов есть непреодолимые препятствия — мосты и связанные с ними дорожные магистрали. В первую очередь это Малышева и Куйбышева. Мы думаем над тем, как эти проблемы обойти. Так, прорабатывается пешеходный проход под мостом на улице Куйбышева. В планах до 2023 года сделать там тоннель», — говорит А. Молоков.
Кроме того, главный архитектор города добавил, что одной из задач является сделать комфортной для пешеходов сухую арку на мосту на улице Декабристов (так называемый Царский мост).
«Обеспечить связность набережных сегодня — очень важная задача при проектировании и реализации этих проектов. Мы хотим, чтобы пешеход, человек на скутере или велосипедист могли беспрепятственно двигаться вдоль реки на всем ее протяжении. Сейчас эта задача решена лишь частично. На пути пешеходов есть непреодолимые препятствия — мосты и связанные с ними дорожные магистрали. В первую очередь это Малышева и Куйбышева. Мы думаем над тем, как эти проблемы обойти. Так, прорабатывается пешеходный проход под мостом на улице Куйбышева. В планах до 2023 года сделать там тоннель», — говорит А. Молоков.
Кроме того, главный архитектор города добавил, что одной из задач является сделать комфортной для пешеходов сухую арку на мосту на улице Декабристов (так называемый Царский мост).
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