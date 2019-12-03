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С начала года россияне потратили на покупку новых автомобилей 2 трлн рублей
3 декабрь 2019 (13:13)
УрБК, Москва, 03.12.2019. В период с января по октябрь 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 2 трлн 38 млрд руб., что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Автостат».
По оценкам экспертов, больше всего средств затрачено на покупку автомобилей KIA — 255 млрд руб., что на 10% превышает уровень продаж января-октября 2018 года. Второе место в рейтинге занимает Toyota, продукция которой в сумме обошлась россиянам в 212 млрд руб. (+1% к уровню 2018 года). Замыкает тройку лидеров отечественная LADA с показателем 186 млрд руб. (+9% к уровню 2018 года).
На этом фоне чуть меньше было потрачено на покупку автомобилей Hyundai — 182 млрд руб. (+10%), а также машин премиум-класса — Mercedes-Benz и BMW, за которые россияне суммарно заплатили 149 млрд и 142 млрд руб. соответственно.
Кроме того, за 10 месяцев 2019 года более 100 млрд руб. россиянами было затрачено на приобретение новых легковых автомобилей марок Volkswagen, Renault и Skoda.
По оценкам экспертов, больше всего средств затрачено на покупку автомобилей KIA — 255 млрд руб., что на 10% превышает уровень продаж января-октября 2018 года. Второе место в рейтинге занимает Toyota, продукция которой в сумме обошлась россиянам в 212 млрд руб. (+1% к уровню 2018 года). Замыкает тройку лидеров отечественная LADA с показателем 186 млрд руб. (+9% к уровню 2018 года).
На этом фоне чуть меньше было потрачено на покупку автомобилей Hyundai — 182 млрд руб. (+10%), а также машин премиум-класса — Mercedes-Benz и BMW, за которые россияне суммарно заплатили 149 млрд и 142 млрд руб. соответственно.
Кроме того, за 10 месяцев 2019 года более 100 млрд руб. россиянами было затрачено на приобретение новых легковых автомобилей марок Volkswagen, Renault и Skoda.
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