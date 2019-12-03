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С начала года россияне потратили на покупку новых автомобилей 2 трлн рублей

УрБК, Москва, 03.12.2019. В период с января по октябрь 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 2 трлн 38 млрд руб., что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Автостат».



По оценкам экспертов, больше всего средств затрачено на покупку автомобилей KIA — 255 млрд руб., что на 10% превышает уровень продаж января-октября 2018 года. Второе место в рейтинге занимает Toyota, продукция которой в сумме обошлась россиянам в 212 млрд руб. (+1% к уровню 2018 года). Замыкает тройку лидеров отечественная LADA с показателем 186 млрд руб. (+9% к уровню 2018 года).



На этом фоне чуть меньше было потрачено на покупку автомобилей Hyundai — 182 млрд руб. (+10%), а также машин премиум-класса — Mercedes-Benz и BMW, за которые россияне суммарно заплатили 149 млрд и 142 млрд руб. соответственно.



Кроме того, за 10 месяцев 2019 года более 100 млрд руб. россиянами было затрачено на приобретение новых легковых автомобилей марок Volkswagen, Renault и Skoda.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:13</span><br /><strong>С начала года россияне потратили на покупку новых автомобилей 2 трлн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 03.12.2019. В период с января по октябрь 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 2 трлн 38 млрд руб., что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Автостат».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091776-s-nachala-goda-rossiyane-potratili-na-pokupku-novyh-avtomobiley-2-trln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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