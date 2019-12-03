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По итогам общественных слушаний жители Екатеринбурга одобрили проект обновленной схемы теплоснабжения города
3 декабрь 2019 (09:54)
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. В администрации Екатеринбурга состоялись публичные слушания, на которых горожанам была представлена модернизированная схема теплоснабжения уральской столицы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
«Выступившие в ходе публичных слушаний разработчики проекта и эксперты акцентировали внимание собравшихся на основных целях схемы теплоснабжения: это обеспечение спроса на теплоэнергию и теплоноситель, а также надежная подача тепла наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду», — говорится в сообщении.
Обновленная схема теплоснабжения предусматривает переход открытых систем горячего водоснабжения на закрытые.
«Для простого потребителя повысится качество и надежность услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения», — пояснил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.
По его словам, городские власти заинтересованы в реализации мер, направленных на безопасность и бесперебойность работы теплоснабжающих и теплосетевых организаций, повышение качества оказываемых коммунальных услуг. При этом следует учитывать важность сохранения доступного уровня цен на жилищно-коммунальные услуги для граждан.
Подводя итог, Владимир Гейко отметил, что необходима существенная модернизация теплосетевого хозяйства с применением энергоэффективных технологий, создание условий для привлечения инвестиций, выверенная тарифная политика.
Выслушав все доводы и ознакомившись с проектом, 98 участников публичных слушаний из 107 человек с правом голоса поддержали актуализацию схемы теплоснабжения уральской столицы.
«Выступившие в ходе публичных слушаний разработчики проекта и эксперты акцентировали внимание собравшихся на основных целях схемы теплоснабжения: это обеспечение спроса на теплоэнергию и теплоноситель, а также надежная подача тепла наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду», — говорится в сообщении.
Обновленная схема теплоснабжения предусматривает переход открытых систем горячего водоснабжения на закрытые.
«Для простого потребителя повысится качество и надежность услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения», — пояснил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.
По его словам, городские власти заинтересованы в реализации мер, направленных на безопасность и бесперебойность работы теплоснабжающих и теплосетевых организаций, повышение качества оказываемых коммунальных услуг. При этом следует учитывать важность сохранения доступного уровня цен на жилищно-коммунальные услуги для граждан.
Подводя итог, Владимир Гейко отметил, что необходима существенная модернизация теплосетевого хозяйства с применением энергоэффективных технологий, создание условий для привлечения инвестиций, выверенная тарифная политика.
Выслушав все доводы и ознакомившись с проектом, 98 участников публичных слушаний из 107 человек с правом голоса поддержали актуализацию схемы теплоснабжения уральской столицы.
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