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ЦБ намерен усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
3 декабрь 2019 (12:34)
УрБК, Москва, 03.12.2019. Банк России в декабре 2019 года обсудит с рынком применение повышенных коэффициентов риска для ипотечных кредитов, сообщила первый заместитель председателя регулятора Ксения Юдаева.
По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов российских заемщиков. В частности, регулятор обеспокоен ситуацией, когда все больше россиян берут в дополнение к ипотечным кредитам другие займы. Как пояснила зампред Банка России, таким образом ЦБ намерен сократить интерес банков к выдаче ипотеки закредитованным заемщикам и тем самым снизить возможные риски дефолтов.
Как отмечается в «Обзоре рисков финансовой стабильности» ЦБ, рынок необеспеченного потребительского кредитования проходит период насыщения. По мнению аналитиков Банка России, «в дальнейшем в данном сегменте ожидается замедление темпов роста задолженности». В связи с этим «особую важность приобретает вступление в силу с 1 октября этого года требования, закрепляющего обязанность для кредитных и микрофинансовых организаций рассчитывать ПДН (показатель долговой нагрузки заемщика), а также введение дополнительных требований к капиталу по кредитам и микрозаймам, предоставленным заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки». В ЦБ считают, что «использование ПДН в регулировании позволит ограничить практики расширения кредитования за счет заемщиков с повышенным уровнем долговой нагрузки, что снизит уязвимость банков и микрофинансовых организаций в случае реализации рисков»
«Долговая нагрузка населения по необеспеченным кредитам, рассчитываемая как отношение плановых платежей к располагаемым доходам населения, с 1 апреля по 1 октября 2019 года увеличилась на 0,4% — до 8,9%, приблизившись к максимальному значению 9,3% в 2014 году. Основным фактором роста долговой нагрузки на макроуровне является медленный рост располагаемых доходов населения по сравнению с ростом ссудной задолженности, годовые темпы прироста которой достигли пика на конец мая (25,3%) и затем снизились до 23,5% на 1 октября. Спрос на кредиты растет в условиях снижения ставок», — говорится в обзоре Центробанка РФ.
Хотя качество портфеля ипотечных кредитов, по данным ЦБ, остается высоким. При этом все чаще в качестве первоначального взноса для получения ипотеки россияне используют средства обычных потребительских кредитов.
«За первые восемь месяцев 2019 года 5% ипотечных заемщиков (созаемщиков) брали потребительский кредит суммой более 100 тыс. руб. за три месяца до получения ипотечной ссуды. По сравнению с 2014 годом доля таких заемщиков увеличилась на 1,3%. Учитывая, что эта доля в настоящее время незначительна, а показатель лишь косвенно указывает на использование потребительского кредита для первоначального взноса по ипотеке, данная практика не представляет угроз для финансовой стабильности банков», — уверены в Центробанке.
Напомним, что в период с 1 апреля по 1 октября текущего года Банк России принимал специальные меры для ограничения рисков, связанных с ростом долговой нагрузки населения и излишней валютизацией банковского сектора. В связи с этим с 1 октября 2019 года были установлены повышенные надбавки к коэффициентам риска в зависимости от ПДН.
По ее словам, новые ограничения нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов российских заемщиков. В частности, регулятор обеспокоен ситуацией, когда все больше россиян берут в дополнение к ипотечным кредитам другие займы. Как пояснила зампред Банка России, таким образом ЦБ намерен сократить интерес банков к выдаче ипотеки закредитованным заемщикам и тем самым снизить возможные риски дефолтов.
Как отмечается в «Обзоре рисков финансовой стабильности» ЦБ, рынок необеспеченного потребительского кредитования проходит период насыщения. По мнению аналитиков Банка России, «в дальнейшем в данном сегменте ожидается замедление темпов роста задолженности». В связи с этим «особую важность приобретает вступление в силу с 1 октября этого года требования, закрепляющего обязанность для кредитных и микрофинансовых организаций рассчитывать ПДН (показатель долговой нагрузки заемщика), а также введение дополнительных требований к капиталу по кредитам и микрозаймам, предоставленным заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки». В ЦБ считают, что «использование ПДН в регулировании позволит ограничить практики расширения кредитования за счет заемщиков с повышенным уровнем долговой нагрузки, что снизит уязвимость банков и микрофинансовых организаций в случае реализации рисков»
«Долговая нагрузка населения по необеспеченным кредитам, рассчитываемая как отношение плановых платежей к располагаемым доходам населения, с 1 апреля по 1 октября 2019 года увеличилась на 0,4% — до 8,9%, приблизившись к максимальному значению 9,3% в 2014 году. Основным фактором роста долговой нагрузки на макроуровне является медленный рост располагаемых доходов населения по сравнению с ростом ссудной задолженности, годовые темпы прироста которой достигли пика на конец мая (25,3%) и затем снизились до 23,5% на 1 октября. Спрос на кредиты растет в условиях снижения ставок», — говорится в обзоре Центробанка РФ.
Хотя качество портфеля ипотечных кредитов, по данным ЦБ, остается высоким. При этом все чаще в качестве первоначального взноса для получения ипотеки россияне используют средства обычных потребительских кредитов.
«За первые восемь месяцев 2019 года 5% ипотечных заемщиков (созаемщиков) брали потребительский кредит суммой более 100 тыс. руб. за три месяца до получения ипотечной ссуды. По сравнению с 2014 годом доля таких заемщиков увеличилась на 1,3%. Учитывая, что эта доля в настоящее время незначительна, а показатель лишь косвенно указывает на использование потребительского кредита для первоначального взноса по ипотеке, данная практика не представляет угроз для финансовой стабильности банков», — уверены в Центробанке.
Напомним, что в период с 1 апреля по 1 октября текущего года Банк России принимал специальные меры для ограничения рисков, связанных с ростом долговой нагрузки населения и излишней валютизацией банковского сектора. В связи с этим с 1 октября 2019 года были установлены повышенные надбавки к коэффициентам риска в зависимости от ПДН.
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