Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки рейса Екатеринбург — Пекин 5 кг детских варежек

Фотография предоставлена пресс-службой Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки рейса Екатеринбург — Пекин чемодан детских варежек. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.«Женщина следовала по «зеленому» коридору, тем самым сообщив, что ей нечего декларировать. Однако выяснилось, что с собой пассажирка везла партию детских варежек — 72 пары», — говорится в сообщении.Таможенникам женщина рассказала, что везет варежки по просьбе своей подруги, которая закупила товар в Китае, однако при получении выяснила, что все они сшиты с браком. И решила вернуть поставщикам, передав через подругу обратно в Пекин.«При ввозе эти варежки должны были декларироваться. Если обнаружился брак, то предприниматель может вернуть товар обратно. Но для этого необходимо поместить партию под процедуру реэкспорта, подав декларацию на товар. В багаже через пассажирский пост вывозить без декларирования товарные партии запрещено, поскольку эти товары не являются товарами для личного пользования», — рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.