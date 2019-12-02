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Алексей Бубнов: Благоустройство набережной Исети продолжится в 2020 году





«В этом году мы закончили благоустройство набережной Исети от Малышева до Куйбышева. Может, не так быстро, как бы нам хотелось, зато в единении с природой. Единственная сложность связана с эксплуатацией: если на гранитную набережную можно отправить дворника с трактором, то здесь нужно думать над содержанием зеленых насаждений, клумб. Деревянную часть моста нужно будет чистить вручную. Думаю, справимся с этой задачей. Проект начинался в 2017 году, вызывал сомнения, но сейчас я вижу, как горожане отдыхают, и мне кажется, что получилось хорошо», — отметил Алексей Бубнов.



«Сейчас мы занимаемся проектированием набережной от улицы Куйбышева до входа в ЦПКиО со стороны улицы Щорса. Там мы будем даже не реконструировать, а менять пешеходный мост, проект которого тоже делаем. В следующем году начинаем работы по участку от Макаровского моста до улицы Папанина, от Челюскинцев и до реки Ольховки. У нас готовы проекты. Работы рассчитаны на два года», — сообщил заместитель главы Екатеринбурга.



«Мы проектируем участок и южнее Декабристов. Но пока ждем, когда будет осуществлена застройка «Клевер-парка», определится ситуация с участком земли на Большакова. Хотя у нас в планах к 300-летию Екатеринбурга к этой работе приступить и ее закончить», — рассказал Алексей Бубнов.



Подробности читайте в УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. В 2019 году завершились работы по благоустройству набережной Исети от Малышева до Куйбышева. В ближайшие годы процесс продолжится на других участках реки. Об этом в интервью ИАА «УралБизнесКонсалтинг» сообщил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.«В этом году мы закончили благоустройство набережной Исети от Малышева до Куйбышева. Может, не так быстро, как бы нам хотелось, зато в единении с природой. Единственная сложность связана с эксплуатацией: если на гранитную набережную можно отправить дворника с трактором, то здесь нужно думать над содержанием зеленых насаждений, клумб. Деревянную часть моста нужно будет чистить вручную. Думаю, справимся с этой задачей. Проект начинался в 2017 году, вызывал сомнения, но сейчас я вижу, как горожане отдыхают, и мне кажется, что получилось хорошо», — отметил Алексей Бубнов.«Сейчас мы занимаемся проектированием набережной от улицы Куйбышева до входа в ЦПКиО со стороны улицы Щорса. Там мы будем даже не реконструировать, а менять пешеходный мост, проект которого тоже делаем. В следующем году начинаем работы по участку от Макаровского моста до улицы Папанина, от Челюскинцев и до реки Ольховки. У нас готовы проекты. Работы рассчитаны на два года», — сообщил заместитель главы Екатеринбурга.«Мы проектируем участок и южнее Декабристов. Но пока ждем, когда будет осуществлена застройка «Клевер-парка», определится ситуация с участком земли на Большакова. Хотя у нас в планах к 300-летию Екатеринбурга к этой работе приступить и ее закончить», — рассказал Алексей Бубнов.Подробности читайте в интервью Алексея Бубнова ИАА «УралБизнесКонсалтинг».

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:12</span><br /><strong>Алексей Бубнов: Благоустройство набережной Исети продолжится в 2020 году</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. В 2019 году завершились работы по благоустройству набережной Исети от Малышева до Куйбышева. В ближайшие годы процесс продолжится на других участках реки. Об этом в интервью ИАА «УралБизнесКонсалтинг» сообщил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091765-aleksey-bubnov-blagoustroystvo-naberezhnoy-iseti-prodolzhitsya-v-2020-godu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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