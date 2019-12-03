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Зачем оформлять карту ребёнку?

3 декабрь 2019 (10:02)

В настоящее время многие взрослые предпочитают давать на карманные расходы денежные средства своим детям в безналичной форме, то есть на пластиковые карточки.

Зачем оформлять карту ребёнку?

Преимущества

1. Контроль расходов. Давая деньги таким способом, существует больший контроль за расходами ребенка со стороны родителей, удобнее осуществлять пополнение карты, а также её блокировать в случае потери или порчи.

2. Безопасность. Имея при себе карту вместо наличных денег, ребёнок не будет к себе привлекать лишнее внимание со стороны посторонних в общественных местах и сможет легко расплатиться с помощью неё в супермаркете.

Возрастные ограничения для открытия счета

Минимального возраста, установленного банковскими учреждениями на открытие не существует. Для регулирования этого имеются общепризнанные нормы права.

Полная дееспособность у гражданина появляется с момента его восемнадцатилетия. С этого возраста он получает разрешение на открытие счетов и распоряжение деньгами.

После получения паспорта в 14 лет подросток может открыть лицевой счёт на себя и получить карточку банка. До исполнения 14-летнего возраста сделать это не представляется возможным.

Однако каждый родитель после исполнения ребенку 6 лет сможет получить на него дополнительную карту. По ней существует возможность установления лимита на суточные расходы, кроме этого мама или папа может сделать запрет на снятие наличных денег с данной карты в банкомате. С этого возраста ребёнок уже может сознательно расходовать деньги, которые получает от родителей.

Таким образом, с помощью своей карты ребенок сможет сам использовать средства на карманные расходы, но при этом под надзором родителей. Существует 2 разновидности карт: дебетовые и кредитные.

Дебетовые карты

Дебетовая карта создана для распоряжения деньгами, находящихся на депозите.

В четырнадцать лет подросток имеет право заказать в банке дебетовые карты с бесплатным обслуживанием. Но для открытия счета в банке и выпуска к нему пластика требуется получить согласие от родителей или органов опеки. Законом запрещено до исполнения 14 лет открывать на ребёнка такие депозитные счета.

С шести лет на ребёнка родители могут открыть карту-дубликат, основная при этом будет зарегистрирована на отце или матери ребёнка.

В после 18 лет подросток уже становится совершеннолетним и дееспособным. Это значит что он может уже открывать любые счета.

Кредитные карты

С 18 лет возможно оформление кредитных карт. Но в некоторых банках существует ограничение на необходимый минимальный возраст для её получения. Требуется чтобы заемщику уже исполнилось 21-23 года. Так как в этом возрасте большинство людей уже имеют стабильный доход и постоянную работу.

Сравнить предложения подобных продуктов от разных банков в городе Екатеринбург можно на сайте kredity-v-ekaterinburge.ru.

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