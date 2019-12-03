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Зачем оформлять карту ребёнку?
3 декабрь 2019 (10:02)
В настоящее время многие взрослые предпочитают давать на карманные расходы денежные средства своим детям в безналичной форме, то есть на пластиковые карточки.
Преимущества
1. Контроль расходов. Давая деньги таким способом, существует больший контроль за расходами ребенка со стороны родителей, удобнее осуществлять пополнение карты, а также её блокировать в случае потери или порчи.
2. Безопасность. Имея при себе карту вместо наличных денег, ребёнок не будет к себе привлекать лишнее внимание со стороны посторонних в общественных местах и сможет легко расплатиться с помощью неё в супермаркете.
Возрастные ограничения для открытия счета
Минимального возраста, установленного банковскими учреждениями на открытие не существует. Для регулирования этого имеются общепризнанные нормы права.
Полная дееспособность у гражданина появляется с момента его восемнадцатилетия. С этого возраста он получает разрешение на открытие счетов и распоряжение деньгами.
После получения паспорта в 14 лет подросток может открыть лицевой счёт на себя и получить карточку банка. До исполнения 14-летнего возраста сделать это не представляется возможным.
Однако каждый родитель после исполнения ребенку 6 лет сможет получить на него дополнительную карту. По ней существует возможность установления лимита на суточные расходы, кроме этого мама или папа может сделать запрет на снятие наличных денег с данной карты в банкомате. С этого возраста ребёнок уже может сознательно расходовать деньги, которые получает от родителей.
Таким образом, с помощью своей карты ребенок сможет сам использовать средства на карманные расходы, но при этом под надзором родителей. Существует 2 разновидности карт: дебетовые и кредитные.
Дебетовые карты
Дебетовая карта создана для распоряжения деньгами, находящихся на депозите.
В четырнадцать лет подросток имеет право заказать в банке дебетовые карты с бесплатным обслуживанием. Но для открытия счета в банке и выпуска к нему пластика требуется получить согласие от родителей или органов опеки. Законом запрещено до исполнения 14 лет открывать на ребёнка такие депозитные счета.
С шести лет на ребёнка родители могут открыть карту-дубликат, основная при этом будет зарегистрирована на отце или матери ребёнка.
В после 18 лет подросток уже становится совершеннолетним и дееспособным. Это значит что он может уже открывать любые счета.
Кредитные карты
С 18 лет возможно оформление кредитных карт. Но в некоторых банках существует ограничение на необходимый минимальный возраст для её получения. Требуется чтобы заемщику уже исполнилось 21-23 года. Так как в этом возрасте большинство людей уже имеют стабильный доход и постоянную работу.
Сравнить предложения подобных продуктов от разных банков в городе Екатеринбург можно на сайте kredity-v-ekaterinburge.ru.
Преимущества
1. Контроль расходов. Давая деньги таким способом, существует больший контроль за расходами ребенка со стороны родителей, удобнее осуществлять пополнение карты, а также её блокировать в случае потери или порчи.
2. Безопасность. Имея при себе карту вместо наличных денег, ребёнок не будет к себе привлекать лишнее внимание со стороны посторонних в общественных местах и сможет легко расплатиться с помощью неё в супермаркете.
Возрастные ограничения для открытия счета
Минимального возраста, установленного банковскими учреждениями на открытие не существует. Для регулирования этого имеются общепризнанные нормы права.
Полная дееспособность у гражданина появляется с момента его восемнадцатилетия. С этого возраста он получает разрешение на открытие счетов и распоряжение деньгами.
После получения паспорта в 14 лет подросток может открыть лицевой счёт на себя и получить карточку банка. До исполнения 14-летнего возраста сделать это не представляется возможным.
Однако каждый родитель после исполнения ребенку 6 лет сможет получить на него дополнительную карту. По ней существует возможность установления лимита на суточные расходы, кроме этого мама или папа может сделать запрет на снятие наличных денег с данной карты в банкомате. С этого возраста ребёнок уже может сознательно расходовать деньги, которые получает от родителей.
Таким образом, с помощью своей карты ребенок сможет сам использовать средства на карманные расходы, но при этом под надзором родителей. Существует 2 разновидности карт: дебетовые и кредитные.
Дебетовые карты
Дебетовая карта создана для распоряжения деньгами, находящихся на депозите.
В четырнадцать лет подросток имеет право заказать в банке дебетовые карты с бесплатным обслуживанием. Но для открытия счета в банке и выпуска к нему пластика требуется получить согласие от родителей или органов опеки. Законом запрещено до исполнения 14 лет открывать на ребёнка такие депозитные счета.
С шести лет на ребёнка родители могут открыть карту-дубликат, основная при этом будет зарегистрирована на отце или матери ребёнка.
В после 18 лет подросток уже становится совершеннолетним и дееспособным. Это значит что он может уже открывать любые счета.
Кредитные карты
С 18 лет возможно оформление кредитных карт. Но в некоторых банках существует ограничение на необходимый минимальный возраст для её получения. Требуется чтобы заемщику уже исполнилось 21-23 года. Так как в этом возрасте большинство людей уже имеют стабильный доход и постоянную работу.
Сравнить предложения подобных продуктов от разных банков в городе Екатеринбург можно на сайте kredity-v-ekaterinburge.ru.
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