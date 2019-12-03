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«Лаборатория Касперского» обнаружила утечку данных кредиток из отелей по всему миру

УрБК, Москва, 03.12.2019. В «Лаборатории Касперского» обнаружили утечку данных кредитных карт в международных отелях, полученных от онлайн-турагентств.



«Атакованы не менее 20 брендов отелей в Бразилии, Аргентине, Боливии, Чили, Коста-Рике, Франции, Италии, Мексике, Португалии, Испании, Таиланде и Турции», — говорится в сообщении компании.



Как сообщает агентство «Прайм», для сбора информации злоумышленники используют троянские программы, которые распространяют через вредоносные вложения.



«Письма, имитирующие официальные запросы на групповую бронь от реальных людей из реальных компаний, выглядят весьма убедительно, в них включены копии официальных документов и подробные разъяснения причин, по которым был выбран именно этот отель. Единственное, что выдает подделку, — ошибки в написании домена компании», — уточняется в сообщении «Лаборатории Касперского».



Более того, по данным экспертов, мошенники не только сами используют удаленный доступ к зараженным компьютерам, но и продают его на нелегальных форумах. В кампании участвуют несколько кибергруппировок, точно известно как минимум о двух — RevengeHotels и ProCC. Согласно данным сервиса, использовавшегося для сокращения вредоносной ссылки, Bit.ly, которые приводит «Лаборатория Касперского», она распространялась и во многих других странах, кроме перечисленных выше, а «значит, объем похищенных данных может быть значительно больше».



«Мы советуем владельцам отелей применять надежные защитные решения, чтобы избежать утечек, от которых могут пострадать как клиенты, так и репутация заведения», — отмечает руководитель исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Юрия Наместникова.



При этом эксперты рекомендует путешественникам использовать для бронирования отелей через онлайн-турагентства виртуальную платежную карту, а для расчета на месте — либо виртуальный кошелек, либо карту с ограниченным количеством денег на счету.

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