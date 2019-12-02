Новости дня

ПНТЗ подтвердил уровень деловой репутации по стандартам «Газпрома»

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) успешно прошел сертификацию в системе добровольной сертификации (СДС) «Интергазсерт» и подтвердил высокий уровень деловой репутации по стандартам ПАО «Газпром».



Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, в рамках аудита специалисты проанализировали систему менеджмента качества, рыночные позиции, финансовые показатели и другие ключевые параметры деятельности ПНТЗ.



Кроме того, одним из этапов сертификации стал анализ индекса деловой репутации, который определяет уровень доверия к компании. Этот показатель позволяет потребителям выбрать добросовестного поставщика продукции и минимизировать риски при заключении договоров. По итогам аудита ПНТЗ был присвоен индекс 90,35, что соответствует «золотому» уровню сертификата СДС «Интергазсерт».



«Группа ЧТПЗ непрерывно совершенствует производственные и бизнес-процессы в рамках клиентоцентричной трансформации. Это позволяет эффективно решать бизнес-задачи клиентов и напрямую влияет на деловую репутацию компании. Полученная высокая оценка по стандартам «Интергазсерт» подтверждает надежность предприятий Группы ЧТПЗ как поставщиков, которые соответствуют самым жестким требованиям», — комментирует технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.



В мае 2019 года Челябинский трубопрокатный завод (входит в Группу ЧТПЗ) также подтвердил статус надежного поставщика продукции для ПАО «Газпром». Впервые производственные площадки Группы ЧТПЗ прошли аудит для расчета индекса деловой репутации по сертификации СДС «Интергазсерт» в 2018 году.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:41</span><br /><strong>ПНТЗ подтвердил уровень деловой репутации по стандартам «Газпрома»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) успешно прошел сертификацию в системе добровольной сертификации (СДС) «Интергазсерт» и подтвердил высокий уровень деловой репутации по стандартам ПАО «Газпром». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091748-pntz-podtverdil-uroven-delovoy-reputacii-po-standartam-gazproma.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: