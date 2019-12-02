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ПНТЗ подтвердил уровень деловой репутации по стандартам «Газпрома»
2 декабрь 2019 (16:41)
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) успешно прошел сертификацию в системе добровольной сертификации (СДС) «Интергазсерт» и подтвердил высокий уровень деловой репутации по стандартам ПАО «Газпром».
Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, в рамках аудита специалисты проанализировали систему менеджмента качества, рыночные позиции, финансовые показатели и другие ключевые параметры деятельности ПНТЗ.
Кроме того, одним из этапов сертификации стал анализ индекса деловой репутации, который определяет уровень доверия к компании. Этот показатель позволяет потребителям выбрать добросовестного поставщика продукции и минимизировать риски при заключении договоров. По итогам аудита ПНТЗ был присвоен индекс 90,35, что соответствует «золотому» уровню сертификата СДС «Интергазсерт».
«Группа ЧТПЗ непрерывно совершенствует производственные и бизнес-процессы в рамках клиентоцентричной трансформации. Это позволяет эффективно решать бизнес-задачи клиентов и напрямую влияет на деловую репутацию компании. Полученная высокая оценка по стандартам «Интергазсерт» подтверждает надежность предприятий Группы ЧТПЗ как поставщиков, которые соответствуют самым жестким требованиям», — комментирует технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.
В мае 2019 года Челябинский трубопрокатный завод (входит в Группу ЧТПЗ) также подтвердил статус надежного поставщика продукции для ПАО «Газпром». Впервые производственные площадки Группы ЧТПЗ прошли аудит для расчета индекса деловой репутации по сертификации СДС «Интергазсерт» в 2018 году.
Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, в рамках аудита специалисты проанализировали систему менеджмента качества, рыночные позиции, финансовые показатели и другие ключевые параметры деятельности ПНТЗ.
Кроме того, одним из этапов сертификации стал анализ индекса деловой репутации, который определяет уровень доверия к компании. Этот показатель позволяет потребителям выбрать добросовестного поставщика продукции и минимизировать риски при заключении договоров. По итогам аудита ПНТЗ был присвоен индекс 90,35, что соответствует «золотому» уровню сертификата СДС «Интергазсерт».
«Группа ЧТПЗ непрерывно совершенствует производственные и бизнес-процессы в рамках клиентоцентричной трансформации. Это позволяет эффективно решать бизнес-задачи клиентов и напрямую влияет на деловую репутацию компании. Полученная высокая оценка по стандартам «Интергазсерт» подтверждает надежность предприятий Группы ЧТПЗ как поставщиков, которые соответствуют самым жестким требованиям», — комментирует технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.
В мае 2019 года Челябинский трубопрокатный завод (входит в Группу ЧТПЗ) также подтвердил статус надежного поставщика продукции для ПАО «Газпром». Впервые производственные площадки Группы ЧТПЗ прошли аудит для расчета индекса деловой репутации по сертификации СДС «Интергазсерт» в 2018 году.
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