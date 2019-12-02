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Загрузка номерного фонда гостиниц в Екатеринбурге за 9 месяцев составила 64%

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. Загрузка номерного фонда гостиниц в Екатеринбурге за девять месяцев 2019 года составила 64%. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал руководитель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации города Максим Афанасьев.



«Для сравнения: в 2018 году показатель составил 67%. Загрузка была выше из-за проведения матчей Чемпионата мира по футболу. На сегодняшний день в Екатеринбурге насчитывается 125 средств размещения, которые рассчитаны на 11,5 тыс. мест», — сообщил М. Афанасьев.



По его словам, в текущем году в городе ввели два мини-отеля общей вместимостью 20 мест.



«В 2020 году в городе планируется сдать один крупный объект — гостиницу Hyatt Place вблизи Екатеринбург-Арены», — заявил М. Афанасьев.

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