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Эксперты СКБ-банка назвали главные способы защиты от информационных мошенников

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. В ходе сегодняшней пресс-конференции по новым вызовам кибербезопасности в 2019 году, которая состоялась в Екатеринбурге, представители уральского СКБ-банка назвали главные способы защиты клиентов от информационных мошенников.



Как сообщил директор департамента информационной безопасности СКБ-Банка Денис Улейко, фокус внимания злоумышленников в этом году сместился именно на клиентов. По словам эксперта, можно выделить два основных способа вывода средств с банковских карт клиентов: когда люди сами передают свои персональные данные мошенникам и когда злоумышленники переводят средства за клиента (таких случаев больше всего).



«Мошенники — это психологи. Они могут звонить и обрабатывать потенциальную жертву целыми днями. Самый длинный телефонный разговор, когда мошенник уговаривал клиента сообщить ему данные, мы зафиксировали на 2,5 часа», — отметил Денис Улейко.



В связи с этим директор департамента информационной безопасности СКБ-банка назвал главные способы защиты клиентов кредитных организаций от телефонных и информационных мошенников. Прежде всего эксперт посоветовал не паниковать и перезвонить в банк, если у клиента есть какие-то сомнения в отношении действий неизвестных ему лиц. Кроме того, необходимо обращать внимание на тексты получаемых sms-сообщений, особенно при проведении интернет-платежей.



«Помните, что бесплатный сыр только в мышеловке, даже если вам предлагают заплатить лишь комиссию по какой-то денежной операции. И никаких всероссийских центров (служб) мониторинга не существует», — подчеркнул директор департамента информационной безопасности СКБ-банка Денис Улейко.



При этом частным банковским клиентам пожилого возраста эксперт посоветовал установить ограничивающие лимиты на снятие наличных, поскольку именно эта группа наиболее часто подвергается информационным атакам со стороны злоумышленников.



По словам представителя СКБ-банка, в среднем по стране размер банковских потерь на одного клиента от действий мошенников сейчас составляет около 5-7 тыс. руб., но бывают и очень крупные денежные суммы. Всего за 2018 год общий объем клиентских потерь в результате информационных злодеяний составил 1,4 млрд руб. по всем кредитно-финансовым учреждениям, хотя «в большинстве отечественных банков выстраивается комплексная система защиты».



Между тем, как сообщил на сегодняшней пресс-конференции руководитель группы по продуктам информационной безопасности компании «Ростелеком» на Урале Григорий Ахунов, если сравнивать с прошлым годом, то рост информационных атак по разным сегментам составил от 40 до 80%.



«Те, у кого были и есть деньги, которые хранятся на счетах, всегда будут хорошей приманкой для мошенников. Количество информационных атак год к году растет, хотя мы ушли от трех- и четырехзначных значений и пришли к двухзначным числам. Сейчас предпринимаются серьезные действия со стороны банков по защите данных клиентов, современные системы данных достаточно защищены. Поэтому злоумышленники пошли в народ. Основные жертвы — это клиенты банков и покупатели интернет-магазинов», — подчеркнул Григорий Ахунов.

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