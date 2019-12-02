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Минстрой Свердловской области рассказал о рисках недостижения целевых показателей ввода жилья в 2020-2021 годы

2 декабрь 2019 (15:26)

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал о рисках недостижения регионом целевых показателей ввода жилья в ближайшие годы.

«Мы находимся в достаточно сложной ситуации. Потому что все, что должны сдать в 2020 году, уже находится в стройке. Здесь трудно что-то изменить, начав новые объекты в 2019 году. Поэтому нам будет трудно выполнить целевые ориентиры нацпроекта «Жилье и городская среда» в будущем году. Нам может не хватить 150-200 тыс. кв. м.», — сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Глава ведомства также прокомментировал мнение многих экспертов о том, что Средний Урал не сможет к концу 2024 года нарастить годовые объемы ввода жилья до 3 млн 248 тыс. кв. м. (плюс 56% к уровню 2018 года). Именно такие цели поставлены перед регионом в рамках реализации нацпроекта.

«Сегодня это предмет обсуждения Минстроя РФ, правительства. Также к этому активно подключилась Счетная палата. Пока дискуссия продолжается. Я думаю, в 2020 году мы узнаем, точно будет ли корректировка этих показателей или нет. Должны будут проанализированы показатели регионов за 2019 год и сделаны выводы. Я думаю, что будут скорректированы планы на 2020 и 2021 годы. Это связано с последствиями эскроу-реформы. В дальнейшем многое будет зависеть от динамики ипотечной ставки. Если она будет снижаться, то это станет драйвером жилищного строительства. Если нет, то выполнить целевые ориентиры будет сложно», — рассказал М. Волков.

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