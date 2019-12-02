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СКБ-банк: Средняя сумма потерь одного клиента от действий информационных мошенников составляет около 5-7 тыс. рублей
2 декабрь 2019 (13:44)
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. Фокус банковских злоумышленников сместился на клиентов, в среднем по стране сумма потерь на одного клиента сейчас составляет около 5-7 тыс. руб., но бывают и очень крупные денежные суммы. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил директор департамента информационной безопасности СКБ-Банка Денис Улейко.
Как отмечают эксперты, несмотря на то, что Центробанк в целом по финансовому сектору фиксирует снижение хакерских атак на кредитно-финансовые организации, в российских банках с этим сталкиваются каждую неделю.
По итогам 2018 года общая сумма клиентских потерь в результате информационных злодеяний составила 1,4 млрд руб. по всем кредитным учреждениям, хотя «в большинстве отечественных банков выстраивается комплексная система защиты».
Как уточнил директор департамента информационной безопасности СКБ-Банка Денис Улейко, сегодня можно выделить два основных способа информационных атак на банковских клиентов: когда люди сами передают свои персональные данные мошенникам и когда злоумышленники переводят средства за клиента (причем таких случаев больше всего).
«Мошенники — это психологи. Они могут звонить и обрабатывать потенциальную жертву целыми днями. Самый длинный телефонный разговор, когда мошенник уговаривал клиента сообщить ему данные, мы зафиксировали на 2,5 часа», — отметил Денис Улейко.
Особо уязвимы в этом отношении, по словам экспертов, клиенты старшего возраста, поскольку молодые люди чаще читают предупреждающие сообщения от банков на их сайтах и в соцсетях.
Среди основных трендов представитель СКБ-Банка Денис Улейко выделил случаи информационного мошенничества с использованием механизма подмены номера телефона, а также случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков и просят назвать персональные данные, ссылаясь на замену карты либо, напротив, предупреждая о возможной атаке мошенников.
При этом, как пояснили эксперты, нередко в таких случаях с потенциальными жертвами работают подпольные колл-центры, которые системно обзванивают банковских клиентов по списку данных «черных баз».
Как отмечают эксперты, несмотря на то, что Центробанк в целом по финансовому сектору фиксирует снижение хакерских атак на кредитно-финансовые организации, в российских банках с этим сталкиваются каждую неделю.
По итогам 2018 года общая сумма клиентских потерь в результате информационных злодеяний составила 1,4 млрд руб. по всем кредитным учреждениям, хотя «в большинстве отечественных банков выстраивается комплексная система защиты».
Как уточнил директор департамента информационной безопасности СКБ-Банка Денис Улейко, сегодня можно выделить два основных способа информационных атак на банковских клиентов: когда люди сами передают свои персональные данные мошенникам и когда злоумышленники переводят средства за клиента (причем таких случаев больше всего).
«Мошенники — это психологи. Они могут звонить и обрабатывать потенциальную жертву целыми днями. Самый длинный телефонный разговор, когда мошенник уговаривал клиента сообщить ему данные, мы зафиксировали на 2,5 часа», — отметил Денис Улейко.
Особо уязвимы в этом отношении, по словам экспертов, клиенты старшего возраста, поскольку молодые люди чаще читают предупреждающие сообщения от банков на их сайтах и в соцсетях.
Среди основных трендов представитель СКБ-Банка Денис Улейко выделил случаи информационного мошенничества с использованием механизма подмены номера телефона, а также случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков и просят назвать персональные данные, ссылаясь на замену карты либо, напротив, предупреждая о возможной атаке мошенников.
При этом, как пояснили эксперты, нередко в таких случаях с потенциальными жертвами работают подпольные колл-центры, которые системно обзванивают банковских клиентов по списку данных «черных баз».
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