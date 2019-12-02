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В Кушве компания «Гарантия» оштрафована на 100 тыс. рублей за незаконную выдачу микрозаймов
2 декабрь 2019 (12:43)
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. В Кушве ООО «Гарантия» оштрафована на 100 тыс. руб. за незаконную выдачу микрозаймов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки установлено, что компания незаконно осуществляла деятельность по выдаче займов гражданам на регулярной основе, что образовало признаки профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов.
«В соответствии с федеральным законодательством правом заниматься профессиональной деятельностью по предоставлению потребительских кредитов (займов) наделен ограниченный круг лиц, среди которых кредитные организации, сельскохозяйственные кооперативы, кредитные кооперативы, ломбарды, микрофинансовые организации, официально состоящие в реестре Банка России, к которым ООО «Гарантия» не относится», — говорится в сообщении.
По результатам проверки директору ООО «Гарантия» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Кроме того, прокуратура в отношении ее руководителя возбудила административные дела по статье 14.56 КоАП РФ «Осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов юридическим лицом, не имеющим права на ее осуществление».
По результатам рассмотрения дел мировой судья оштрафовал организацию на 100 тыс. руб., а ее руководителя — на 20 тыс. руб.
Кушвинский городской суд оставил без изменения решение суда первой инстанции.
Судебные акты вступили в законную силу.
В настоящее время юридическое лицо выдачу займов не осуществляет.
В ходе проверки установлено, что компания незаконно осуществляла деятельность по выдаче займов гражданам на регулярной основе, что образовало признаки профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов.
«В соответствии с федеральным законодательством правом заниматься профессиональной деятельностью по предоставлению потребительских кредитов (займов) наделен ограниченный круг лиц, среди которых кредитные организации, сельскохозяйственные кооперативы, кредитные кооперативы, ломбарды, микрофинансовые организации, официально состоящие в реестре Банка России, к которым ООО «Гарантия» не относится», — говорится в сообщении.
По результатам проверки директору ООО «Гарантия» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Кроме того, прокуратура в отношении ее руководителя возбудила административные дела по статье 14.56 КоАП РФ «Осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов юридическим лицом, не имеющим права на ее осуществление».
По результатам рассмотрения дел мировой судья оштрафовал организацию на 100 тыс. руб., а ее руководителя — на 20 тыс. руб.
Кушвинский городской суд оставил без изменения решение суда первой инстанции.
Судебные акты вступили в законную силу.
В настоящее время юридическое лицо выдачу займов не осуществляет.
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