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В Екатеринбурге осудили злоумышленника, оформлявшего «липовые» ипотечные кредиты
2 декабрь 2019 (11:03)
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением банку ущерба на сумму свыше 11,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе рассмотрения данного дела было установлено, что в период с августа 2014 года по апрель 2015 года Станислав Саттаров вводил в заблуждение своих знакомых и убеждал их оформить на себя кредитные договоры в банке.
Заранее зная о том, что в собственности родственников его знакомого имеются земельные участки и расположенные на них жилые дома на территории Свердловской области, а также владея информацией, что владельцы намерены продать данные объекты недвижимости, предложил своему знакомому сделку. При этом сообщил знакомому заведомо ложную информацию о намерении открыть дома престарелых в приобретаемых объектах недвижимости.
Кроме того, Саттаров намеренно ввел своего знакомого в заблуждение, сообщив, что, несмотря на свою финансовую состоятельность, не имеет в распоряжении собственных денежных средств для приобретения недвижимости, в связи с чем намерен обратиться в банк для получения ипотечных кредитов. При этом уговорил знакомого подписать договор купли-продажи земельных участков и домов по завышенной стоимости.
«Реализуя свой преступный умысел, подсудимый ввел в заблуждение других трех своих знакомых женщин, находящихся с ним в приятельских отношениях, которые впоследствии оформили ипотечные кредиты в банке на свое имя. Денежные средства после снятия в кассе банка были переданы ими злоумышленнику. Граждане полагали, что в дальнейшем Саттаров будет самостоятельно, добросовестно и своевременно в полном объеме от их имени исполнять перед банком обязательства по выплате (возврату) заемных денежных средств. Подсудимый для создания видимости добросовестного поведения совершил несколько первых платежей в счет погашения обязательств перед банком, в дальнейшем выплаты прекратил», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
Верх-Исетский районный суд признал Саттарова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Потерпевшими были заявлены гражданские иски, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.
Между тем гражданин Саттаров свою вину в совершенном преступлении не признал, хотя его вина была доказана в судебном заседании с помощью показаний свидетелей, привлеченных им к участию в мошеннической схеме, и документов, собранных в ходе предварительного следствия.
В итоге Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.
В ходе рассмотрения данного дела было установлено, что в период с августа 2014 года по апрель 2015 года Станислав Саттаров вводил в заблуждение своих знакомых и убеждал их оформить на себя кредитные договоры в банке.
Заранее зная о том, что в собственности родственников его знакомого имеются земельные участки и расположенные на них жилые дома на территории Свердловской области, а также владея информацией, что владельцы намерены продать данные объекты недвижимости, предложил своему знакомому сделку. При этом сообщил знакомому заведомо ложную информацию о намерении открыть дома престарелых в приобретаемых объектах недвижимости.
Кроме того, Саттаров намеренно ввел своего знакомого в заблуждение, сообщив, что, несмотря на свою финансовую состоятельность, не имеет в распоряжении собственных денежных средств для приобретения недвижимости, в связи с чем намерен обратиться в банк для получения ипотечных кредитов. При этом уговорил знакомого подписать договор купли-продажи земельных участков и домов по завышенной стоимости.
«Реализуя свой преступный умысел, подсудимый ввел в заблуждение других трех своих знакомых женщин, находящихся с ним в приятельских отношениях, которые впоследствии оформили ипотечные кредиты в банке на свое имя. Денежные средства после снятия в кассе банка были переданы ими злоумышленнику. Граждане полагали, что в дальнейшем Саттаров будет самостоятельно, добросовестно и своевременно в полном объеме от их имени исполнять перед банком обязательства по выплате (возврату) заемных денежных средств. Подсудимый для создания видимости добросовестного поведения совершил несколько первых платежей в счет погашения обязательств перед банком, в дальнейшем выплаты прекратил», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
Верх-Исетский районный суд признал Саттарова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Потерпевшими были заявлены гражданские иски, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.
Между тем гражданин Саттаров свою вину в совершенном преступлении не признал, хотя его вина была доказана в судебном заседании с помощью показаний свидетелей, привлеченных им к участию в мошеннической схеме, и документов, собранных в ходе предварительного следствия.
В итоге Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.
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