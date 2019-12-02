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В Екатеринбурге более 3,5 тыс. человек имеют задолженность свыше 22 млн рублей за неоплаченные административные штрафы
2 декабрь 2019 (10:03)
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. В Екатеринбурге 3 тыс. 827 человек имеют задолженность в размере свыше 22 млн руб. за неоплаченные административные штрафы. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.
«В Екатеринбурге сотрудниками полиции с 2 по 6 декабря проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Руководство городского Управления МВД России призывает граждан, имеющих неоплаченные административные штрафы, оплачивать их в срок во избежание негативных последствий. Лица, вовремя не оплатившие административные штрафы, привлекаются к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наказание в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тыс. руб. либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что граждане, привлеченные к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа и отбывшие наказание в виде административного ареста, не освобождаются от оплаты имеющейся задолженности. В случае непогашения задолженности штрафы взыскиваются в принудительном порядке службой судебных приставов. Наличие неоплаченных штрафов может послужить препятствием для свободного перемещения по территории РФ и выезда за границу.
Оплатить административный штраф можно в любом отделении банка. В целях оптимизации работы оплаченную квитанцию предоставить в отдел полиции, на территории которого составлен административный протокол.
В случае утери квитанции либо при возникновении других вопросов, связанных с административными правонарушениями, совершенными на территории города Екатеринбурга, следует обращаться в отделение по исполнению административного законодательства отдела полиции, на территории которого совершено административное правонарушение, или в отдел по исполнению административного законодательства УМВД России по Екатеринбургу по адресу Фрунзе, 76, 3 подъезд, цокольный этаж, кабинет № 1.
«В Екатеринбурге сотрудниками полиции с 2 по 6 декабря проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Руководство городского Управления МВД России призывает граждан, имеющих неоплаченные административные штрафы, оплачивать их в срок во избежание негативных последствий. Лица, вовремя не оплатившие административные штрафы, привлекаются к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наказание в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тыс. руб. либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что граждане, привлеченные к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа и отбывшие наказание в виде административного ареста, не освобождаются от оплаты имеющейся задолженности. В случае непогашения задолженности штрафы взыскиваются в принудительном порядке службой судебных приставов. Наличие неоплаченных штрафов может послужить препятствием для свободного перемещения по территории РФ и выезда за границу.
Оплатить административный штраф можно в любом отделении банка. В целях оптимизации работы оплаченную квитанцию предоставить в отдел полиции, на территории которого составлен административный протокол.
В случае утери квитанции либо при возникновении других вопросов, связанных с административными правонарушениями, совершенными на территории города Екатеринбурга, следует обращаться в отделение по исполнению административного законодательства отдела полиции, на территории которого совершено административное правонарушение, или в отдел по исполнению административного законодательства УМВД России по Екатеринбургу по адресу Фрунзе, 76, 3 подъезд, цокольный этаж, кабинет № 1.
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