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В Екатеринбурге более 3,5 тыс. человек имеют задолженность свыше 22 млн рублей за неоплаченные административные штрафы

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. В Екатеринбурге 3 тыс. 827 человек имеют задолженность в размере свыше 22 млн руб. за неоплаченные административные штрафы. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



«В Екатеринбурге сотрудниками полиции с 2 по 6 декабря проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Руководство городского Управления МВД России призывает граждан, имеющих неоплаченные административные штрафы, оплачивать их в срок во избежание негативных последствий. Лица, вовремя не оплатившие административные штрафы, привлекаются к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наказание в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тыс. руб. либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», — говорится в сообщении.



Стоит отметить, что граждане, привлеченные к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа и отбывшие наказание в виде административного ареста, не освобождаются от оплаты имеющейся задолженности. В случае непогашения задолженности штрафы взыскиваются в принудительном порядке службой судебных приставов. Наличие неоплаченных штрафов может послужить препятствием для свободного перемещения по территории РФ и выезда за границу.



Оплатить административный штраф можно в любом отделении банка. В целях оптимизации работы оплаченную квитанцию предоставить в отдел полиции, на территории которого составлен административный протокол.



В случае утери квитанции либо при возникновении других вопросов, связанных с административными правонарушениями, совершенными на территории города Екатеринбурга, следует обращаться в отделение по исполнению административного законодательства отдела полиции, на территории которого совершено административное правонарушение, или в отдел по исполнению административного законодательства УМВД России по Екатеринбургу по адресу Фрунзе, 76, 3 подъезд, цокольный этаж, кабинет № 1.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:03</span><br /><strong>В Екатеринбурге более 3,5 тыс. человек имеют задолженность свыше 22 млн рублей за неоплаченные административные штрафы</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. В Екатеринбурге 3 тыс. 827 человек имеют задолженность в размере свыше 22 млн руб. за неоплаченные административные штрафы. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091726-v-ekaterinburge-bolee-35-tys-chelovek-imeyut-zadolzhennost-svyshe-22-mln-rubley-za-neoplachennye-administrativnye-shtrafy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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