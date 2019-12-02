Новости дня

В Челябинске будут судить 11 участников преступной группы по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования

УрБК, Челябинск, 02.12.2019. В Челябинске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 11 участников преступного сообщества, обвиняемых в совершении мошенничества в сфере кредитования.



По версии следствия, участники преступной организации (в ее составе были сотрудники банка, специалисты-оценщики и риелторы) в 2013-2014 годах в различных офисах банка на территории Челябинска оформляли на подставных лиц незаконные кредитные договоры на приобретение недвижимого имущества по программе «Приобретение готового жилья».



Соучастники представляли в банк фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве и доходах подставных лиц, а также заведомо ложные отчеты об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества с указанием в них завышенной стоимости объектов недвижимости, без намерений исполнения обязательств по кредитным договорам.



Участниками преступного сообщества совершено 20 эпизодов хищений денежных средств, принадлежащих кредитной организации, на общую сумму свыше 37,2 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



Создатель и руководитель преступного сообщества (заключила досудебное соглашение о сотрудничестве) ранее осуждена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью свыше 24,7 млн руб. Уголовное дело направлено в Тракторозаводский суд Челябинска для рассмотрения по существу.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:44</span><br /><strong>В Челябинске будут судить 11 участников преступной группы по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 02.12.2019. В Челябинске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 11 участников преступного сообщества, обвиняемых в совершении мошенничества в сфере кредитования.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091725-v-chelyabinske-budut-sudit-11-uchastnikov-prestupnoy-gruppy-po-obvineniyu-v-moshennichestve-v-sfere-kreditovaniya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: