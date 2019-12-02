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Банк России допускает снижение ставок по ипотеке до 7-8% в среднесрочной перспективе

2 декабрь 2019 (09:02)

УрБК, Москва, 02.12.2019. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканалу «Россия-1», что снижение ипотечных ставок до уровня в 7-8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе.

«Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе — это вполне реально», — приводит «Прайм» цитату из интервью, которое глава регулятора дала программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

Средневзвешенная ставка по ипотеке в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, сообщил в пятницу ЦБ. Российские банки летом начали активно снижать ставку по ипотеке после того, как в июне регулятор впервые в году уменьшил ключевую ставку. С тех пор Банк России снижал ставку еще три раза до нынешних 6,5% годовых.

В начале ноября сама Эльвира Набиуллина называла интервал в 7-8% для ипотечных ставок реальным, но «в перспективе нескольких лет» и при условии инфляции на уровне 4% и отсутствия «дополнительных рисков».

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