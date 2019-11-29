Новости дня

Председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров удостоен премии «Человек года-2019» в номинации «Экологическая инициатива»

УрБК, Челябинск, 29.11.2019. Экспертное жюри и профессиональное сообщество высоко оценили вклад Группы ЧТПЗ в сохранение экологии Челябинской области и присудили премию «Человек года-2019» в номинации «Экологическая инициатива» председателю совета директоров Группы ЧТПЗ Александру Федорову. IX торжественная церемония награждения состоялась в Центре международной торговли Челябинска.



«Авторскую статуэтку — символ премии — Александру Федорову вручили руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области Виталий Курятников и владелец центра медицины и реабилитации «Увильды» Александр Мицуков, которые отметили, что Белая металлургия поднимает понятие экологической безопасности промышленных предприятий на новый уровень», — сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



«Благодарю оргкомитет и экспертное жюри премии «Человек года-2019» за высокую оценку деятельности Группы ЧТПЗ. Отмечу, что ответственная экологическая политика — одно из приоритетных направлений развития компании и неотъемлемая часть философии «Белая металлургия». Мы привлекаем наилучшие доступные технологии для реализации экологических программ, преображая Челябинскую область, где живут наши семьи!», —подчеркнул Александр Федоров.



Организованная изданием «Деловой квартал» премия «Человек года» ежегодно вручается руководителям компаний региона, которые внесли наиболее весомый вклад в развитие своей отрасли, имеют признание деловых и личностных качеств в профессиональном сообществе, внедряют инновационные проекты и технологии. В 2019 году премия была учреждена в восьми номинациях: «Экологическая инициатива», «Промышленность», «Новая экономика», «Агробизнес», «Социальное предпринимательство», «Городская среда», «Стартап года» и главная надотраслевая номинация «Человек года».



Эффективная деятельность Группы ЧТПЗ в сфере охраны окружающей среды не раз была высоко оценена экспертными сообществами. Среди наиболее престижных наград предприятий — звание «Лидер природоохранной деятельности». На предприятиях компании утверждены и действуют долгосрочные экологические программы по четырем основным направлениям: «Вода», «Атмосфера», «Рекультивация земель», «Промышленные отходы». Общий объем инвестиций Группы ЧТПЗ в экологические программы в 2019 году составит более 800 млн руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:09</span><br /><strong>Председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров удостоен премии «Человек года-2019» в номинации «Экологическая инициатива»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 29.11.2019. Экспертное жюри и профессиональное сообщество высоко оценили вклад Группы ЧТПЗ в сохранение экологии Челябинской области и присудили премию «Человек года-2019» в номинации «Экологическая инициатива» председателю совета директоров Группы ЧТПЗ Александру Федорову. IX торжественная церемония награждения состоялась в Центре международной торговли Челябинска.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091722-predsedatel-soveta-direktorov-gruppy-chtpz-aleksandr-fedorov-udostoen-premii-chelovek-goda-2019-v-nominacii-ekologicheskaya-iniciativa.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: