Из резервного фонда Свердловской области выделят 32 млн рублей на приобретение жилья для погорельцев из поселка Ис

Фотография предоставлена департаментом информационной политики Свердловской области

Фотография предоставлена департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Из резервного фонда Свердловской области выделят 32 млн руб. Нижнетуринскому городскому округу на приобретение жилья для погорельцев из поселка Ис. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев сегодня, 29 ноября 2019 года, на встрече с жильцами сгоревшего дома, сообщает департамент информационной политики региона.«Сегодня на встрече с жильцами дома глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасенок обратился к губернатору с просьбой о выделении дополнительных средств, необходимых для покупки жилья. Евгений Куйвашев это предложение поддержал и дал все соответствующие поручения», — говорится в сообщении.«Сочувствую всем вам. Слава богу, никто не погиб. Мы со своей стороны направим в муниципалитет необходимую сумму. Вам только нужно будет набраться терпения на время оформления договоров купли-продажи. Деньги на приобретение жилья мы выделим все до копейки», — обратился губернатор к людям, оставшимся без крыши над головой.Напомним, 29-квартирный дом в Исе сгорел неделю назад. Власти сразу начали оказывать всю необходимую помощь пострадавшим. Средства на это были выделены из резервного фонда по поручению Евгения Куйвашева. Для жителей дома было организовано горячее питание, предложено временное жилье. Городскими властями также были выделены средства.Евгений Куйвашев также сегодня встретился с учениками местной школы, проявившими настоящий героизм во время пожара. Это 22 школьника, 11 мальчишек и 11 девчонок, которые помогали эвакуировать людей из горящего дома.Ученики школы Иса, в свою очередь, обратились к главе региона с просьбой рассмотреть возможность строительства в поселке нового здания, в котором могли бы учиться 500 человек, взамен старого. Евгений Куйвашев заявил, что это приложение будет проработано, и дал поручение министерству образования региона начать подготовку к реализации проекта.