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Чистая прибыль Альфа-банка по МСФО за 9 месяцев уменьшилась в 5,7 раза

УрБК, Москва, 29.11.2019. Чистая прибыль банковской группы Альфа-банк по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) в январе-сентябре уменьшилась в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17,97 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные из отчета кредитной организации.



Чистые процентные доходы банка выросли на 17%, до уровня в 108,8 млрд руб. Операционные доходы составили 85,2 млрд руб., снизившись в 2,2 раза. Активы с начала года поднялись на 5,3%, до уровня в 3,496 трлн руб., обязательства — на 4,5%, до 2,963 трлн руб.



Отметим, что, по данным БИР Аналитик, на 1 октября банк занимал 6 место в банковской системе РФ с активами в размере 3,5 трлн руб.

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