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Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 3 коп.

29 ноябрь 2019 (15:59)

УрБК, Москва, 29.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 ноября 2019 года. Курс долл. США снизился на 1,88 коп. до 64,08 руб., евро — на 2,72 коп. до 70,54 руб.

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