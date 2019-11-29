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Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 3 коп.
29 ноябрь 2019 (15:59)
УрБК, Москва, 29.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 ноября 2019 года. Курс долл. США снизился на 1,88 коп. до 64,08 руб., евро — на 2,72 коп. до 70,54 руб.
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