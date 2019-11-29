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Защитники Березовой рощи провели пикеты в Москве против действий «Атомстройкомплекса»

29 ноябрь 2019 (15:47)

УрБК, Москва, 29.11.2019. Активисты, которые выступают за сохранение Березовой рощи в Екатеринбурге от действий компании «Атомстройкомплекс», провели одиночные пикеты в Москве.

Акции прошли у зданий министерства строительства и ЖКХ, а также правительства РФ в Москве.

Также на имя министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева и зампреда правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко переданы обращения с несколькими тысячами подписей с просьбой сохранить Березовую рощу от действий строительной компании «Атомстройкомплекс».

«Строительство и развитие инфраструктуры, бесспорно, важны, однако действительно прекрасный высокоразвитый город — это не только жилые дома. Это парки и рекреационные зоны, островки природы, только украшающие возведенное стараниями рабочих и архитекторов. Поэтому важно учитывать мнение жителей, важно учитывать право подобных зеленых уголков на существование», — говорится в обращении.

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